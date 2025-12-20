ÅçÅÄËã±û¡¡¶Ïº¹¤ÇÆ²¡¹£²°ÌÈ¯¿Ê¡¡£Ù£Ï£Ó£È£É£Ë£É¤¬ºî»ìºî¶Ê¡Ö¥ß¥é¥¯¥ë¡×¤ÇÄ©¤à¥Õ¥ê¡¼¡Ö¥ß¥é¥¯¥ë¤òµ¯¤³¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡½÷»Ò£Ó£Ð¤Ï£µÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ºäËÜ²Ö¿¥¡Ê£²£µ¡Ë¡á¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡á¤¬£·£¹¡¦£´£³ÅÀ¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÇÂåÉ½»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¤£±£·ºÐ¤ÎÅçÅÄËã±û¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬£°¡¦£±£°ÅÀº¹¤Î£²°Ì¡££Ç£Ð¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç£²°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿Ãæ°æ°¡Èþ¡Ê£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤Ï£·£·¡¦£µ£°ÅÀ¤Î£³°Ì¤Ç¡¢ÀéÍÕÉ´²»¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬£´°Ì¡£ÃË»Ò£Ó£Ð¤Ï£²Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¸°»³Í¥¿¿¡Ê£²£²¡Ë¡á¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÃæµþÂç¡á¤¬£±£°£´¡¦£²£·ÅÀ¤Ç¥È¥Ã¥×¡£»°±º²ÂÀ¸¡Ê£²£°¡Ë¡á¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÌÀÂç¡á¤¬£¹£µ¡¦£¶£µÅÀ¤Ç£²°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£³Æ£³ÏÈ¤ÎÃË½÷ÂåÉ½¤ÏºÇ½ªÆü¤Î£²£±Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Ç¯ÎðÀ©¸Â¤ÇÌ´ÉñÂæ¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÈÄ¶¡É°ïºà¤¬¡¢¸ÞÎØ¸õÊäÁª¼ê¤é¤ò¤Í¤¸Éú¤»¤¿¡£ÅçÅÄ¤¬¹ñºÝ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¡Ê£É£Ó£Õ¡ËÈó¸øÇ§¤Ê¤¬¤é¡¢Ãæ°æ°¡Èþ¤¬µÏ¿¤·¤¿º£µ¨À¤³¦ºÇ¹âÆÀÅÀ¤ò£±¡¦£³£³ÅÀ¾å²ó¤ë£·£¹¡¦£³£³¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤½¤Î¸å¡¢ºäËÜ¤Ë¾å²ó¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Æ²¡¹¤Î£²°ÌÈ¯¿Ê¤ò·è¤á¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¡ÊÎ¦¾å¤Ç¹Ô¤¦¡Ë²óÅ¾Îý½¬¤Ç¼ê¤ò¾å¤²¤¿¤é¡¢Å·°æ¤Ë¼ê¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¶ÛÄ¥¤¬¤¹¤³¤·¤À¤±ÏÂ¤é¤®¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¢¤É¤±¤Ê¤¤¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡°µ´¬¤Î±éµ»¤À¤Ã¤¿¡£ËÁÆ¬¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ê£³²óÅ¾È¾¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë¤ò¹ß¤ê¤ë¤È¡¢Â³¤¯£³²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¡¢£³²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¡Ý£³²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤ÎÏ¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤âÃåÉ¹¡£¥¹¥Ô¥ó¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÏÁ´¤ÆºÇ¹âÉ¾²Á¤Î¥ì¥Ù¥ë£´¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥¸¥ã¥º¥á¥É¥ì¡¼¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤Ã¤Æ³ê¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤Ë£´²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ëÊÂ¤ß³°¤ì¤¿¥¸¥ã¥ó¥×µ»½Ñ¤Ç¡¢º£µ¨¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢£Ç£Ð¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç»Ë¾å½é¤Î£´Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÏÌó£´¥«·îÇ¯Îð¤¬Â¤ê¤º½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¢¥ë¥×¥¹ÃÏÊý¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë£²£°£³£°Ç¯Åßµ¨¸ÞÎØ¤ò¸«¿ø¤¨¡¢º£²ó¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç½éÍ¥¾¡¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¤Ï£Ø¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¤Î£Ù£Ï£Ó£È£É£Ë£É¤¬ºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡Ö¥ß¥é¥¯¥ë¡×¤ÇÄ©¤à¡£¡Ö¡Ê£Ó£Ð¤Ç¡Ë£±¤Ä¥ß¥é¥¯¥ëÃ£À®¤«¤Ê¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¥Õ¥ê¡¼¤¬ËÜÈÖ¤Î¥ß¥é¥¯¥ë¡£¥ß¥é¥¯¥ë¤òµ¯¤³¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡£´üÂÔ¤òÇØÉé¤¦£±£·ºÐ¤¬¡¢£´Ç¯Á°ÅÝ¤·¤Î¸ÞÎØÁª¹ÍÂç²ñ¤ò¾¡¤ÁÀÚ¤ë¡£
¡¡¡þÅçÅÄËã±û¡Ê¤·¤Þ¤À¡¦¤Þ¤ª¡Ë£²£°£°£¸Ç¯£±£°·î£³£°Æü¡¢ÅìµþÅÔ¾®¶â°æ»Ô½Ð¿È¡£Êì¤¬¸µÀ¤³¦½÷²¦¤ÎÀõÅÄ¿¿±û¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡ÖËã±û¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢£µºÐ¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ò»Ï¤á¤¿¡£¾®³Ø£¶Ç¯¤À¤Ã¤¿£²£±Ç¯£³·î¡¢µþÅÔÉÜÁª¼ê¸¢¤Ç¹ñºÝ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¡Ê£É£Ó£Õ¡ËÈó¸øÇ§¤Ê¤¬¤éÆüËÜ½÷»Ò½é¤Î£´²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤ËÀ®¸ù¡££²£³¡Á£²£µÇ¯¡¢À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¤ÇÃË½÷ÄÌ¤¸»Ë¾å½é¤Î£³Ï¢ÇÆ¡£°¦ÃÎ¡¦ÃæµþÂçÃæµþ¹â¤ÎÄÌ¿®À©¤Ëºß³Ø¡£