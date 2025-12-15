自宅で身内が殺害されてしまった場合、血痕の拭き取りなどを誰が行うかご存知だろうか。実は、警察が原状回復まで掃除をすることは極めてまれで、被害者の遺族が"後始末"せざるを得ない場合が多いという。

【写真】当時のままになっている「妻が殺された部屋」の様子。逮捕された安福久美子容疑者の学生時代

1999年11月、名古屋市西区に住む主婦の高羽奈美子さん（当時32）が自宅で殺害された事件では、夫の悟さんが1人、現場となったアパートで妻の血痕を拭き取っていた。唯一、玄関のたたきに付着した血痕が当時のまま残されている。それが結果的に事件を広く世に伝えるきっかけになり、発生から約26年で今回の犯人逮捕にもつながった。

事件を長年取材してきたノンフィクションライターの水谷竹秀氏が、その背景をレポートする。

玄関の血痕だけを残した理由

年末年始に4日かけ、現場の血痕を拭き取った悟さん。だが、玄関のたたきに付着した血痕だけはそのまま残した。

「たたきの血痕は最初、奈美子の血だと思っていたんです。それは水を使ってブラシで擦らないと取れない状態だったんですが、水をかけると隙間から階下の部屋に水が漏れる可能性があった。

だから拭き取らなくていいかなと。とりあえずシートをかぶせ、引っ越しした時に最後にやろうと考えていたのです」

悟さんはその後も部屋を借り続け、発生から3年ほどが経過した時に転機が訪れる。奈美子さんの血だと思っていたたたきの血痕が実は、犯人のものであることが判明したのだ。

「テレビの取材で現場に来た法医学の先生が、これは犯人の血だって言うんですよ。奈美子はリビングの入り口付近でとどめを刺されているから、玄関まで戻って来られるはずがない。だから犯人の血だろうと」

悟さんは翌日、担当の刑事に確認すると、こう伝えられた。

「犯人しか知り得ない情報なので、本来であれば言えません。でもご遺族から聞かれ、『違います』と言えば嘘になるので、その通りだと認めます」

まさに青天の霹靂だった。

以降、悟さんは捜査機関へのプレッシャーになればとの思いから、玄関のたたきに付着した血痕を積極的にメディアに報道してもらった。

もっとも、初動捜査の段階で鑑識官は、犯人の血痕からDNAのサンプルを採取している。それゆえ血痕がメディアを通して報道されたとしても、鑑識官があらためて採取に来ることはない。それでも悟さんの訴えは「これほど重要な証拠が現場に残されているのになぜ未解決なのか」という世論の喚起にはつながるはずだ。悟さんはそう信じて、現場保存の重要性を感じ、アパートを借り続けてきたのである。

部屋を借り続けたのは、最初から犯人の血だとわかっていたからではなく、偶然が重なった結果だったのだ。

部屋に溜まり続けた"もの"

これまで支払った家賃の総額は、この11月末の支払いで2253万円になった。前述の通り、部屋も当時のまま維持されているが、その中で1つだけ、時間の経過とともに変わり続けている一室がある。悟さんがその襖を開けると、8畳の和室は足の踏み場もないほどにチラシが山積みになっていた。

「これは、26年分のチラシです。部屋を借り続けているから、ポストに勝手にチラシが溜まる。最初は実家にチラシを持って帰って処分したのですが、途中からめんどくさくなって、この部屋にポンポン投げ入れるようになりまして。

今はメディアの取材対応でしか訪れませんが、何か月も放置すると大家さんがチラシを畳んだりしてポストに収めてくれるんです。迷惑はかけられないとそれを持ち込んでいたら、こんなに溜まってしまいました」

現場保存のために2000万円以上の家賃を払い続けてきた悟さんだが、安福容疑者が逮捕されても部屋は借り続けるつもりだ。それはこんな理由からである。

「犯人のDNAを警察以外で保存しているのは、日本でおそらく僕だけだと思うんです。その貴重なサンプルを持っているのに、犯罪捜査に生かされているとは思えません」

米国ではDNA情報を基に作成された犯人の似顔絵から、長年迷宮入りしていた事件の数々が解決している。しかし日本では、個人情報保護などの観点から、DNA情報が似顔絵作成などの捜査に十分活用されていないのが実情だ。

それはDNAの運用について定めた法律が存在しないからで、警察庁は3年前、私の取材に「新たに立法措置を講ずべき特段の事情は生じていないと認識している」と答え、法制化には消極的な状態が続いている。

奈美子さんを殺害した犯人とみられる似顔絵は、愛知県警が2020年に公開した。しかし、それは犯人の特定につながらなかった。だから悟さんは、より精度の高い似顔絵作成に向けたDNA情報の活用を望んできたのだ。

「他にも未解決事件はたくさんあるので、法制度化してDNAの情報を捜査にもっと活用してほしい。その遺族の思いは訴え続けないといけないから、部屋はとっておきたい。捜査に活用されるようになった時に、部屋を片付けようかなと思っています」

犯人が逮捕されても尚、遺族の闘いは続くのである。

水谷竹秀（みずたに・たけひで）ノンフィクションライター。1975年生まれ。上智大学外国語学部卒。2011年、『日本を捨てた男たち』で第9回開高健ノンフィクション賞を受賞。他に『ルポ 国際ロマンス詐欺』（小学館新書）などの著書がある。10年超のフィリピン滞在歴を基に「アジアと日本人」について、また事件を含めた現代の世相に関しても幅広く取材を続け、ウクライナでの戦地ルポも執筆。