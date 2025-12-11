【前後編の後編/前編からの続き】

先月30日に60歳となられた秋篠宮さまは、これに先立ち恒例の記者会見に臨まれた。折しも、今年はご成婚35年の節目。会見では、紀子妃をはじめご家族への言及もなされたのだが、一方で「喫緊の課題」については、いつになく踏み込んだお言葉を発せられていた。

＊＊＊

前編では、秋篠宮ご夫妻の「初孫との面会」が難しい理由について報じた。

会見でひときわ注目されたのは、以下のくだりであった。

「われわれは、秋篠宮さまが昨年の会見で用いられた『生身の人間』というフレーズについて尋ねました」

とは、宮内庁担当記者。秋篠宮さまは昨年、皇族数確保に関する与野党協議で議論されている「女性皇族が婚姻後も皇室に残る」案について、「当事者のご意見を聴取する機会が必要とお考えか」と尋ねられた。これに対し、

〈該当する皇族は生身の人間〉

秋篠宮殿下

そう明言され、当事者であられる女性皇族やその親族のお考えを、宮内庁の幹部らは理解しておく必要があると述べられていた。

「佳子さまのお立場を念頭に置かれたご回答であるのは明白でした。幼い頃から『結婚したら皇室を出て一般人になる』ことを前提にお育てになってきたのに、今になって将来がどうなるか分からない、いわば宙ぶらりんの状態が続き、佳子さまは昨年末に30歳を迎えられている。女性皇族の人生を左右しかねない制度変更であるにもかかわらず、ご当人のお考えを踏まえた法制化を検討しようとしない政府に、思うところを述べられたのです」（同）

そして、今年の会見では、

「われわれが、『その後、状況の変化は』と問うたところ、秋篠宮さまは『何か目に見える変化があったかというと、それはないと思います』。続けて『今後、公的活動の担い手が減ることが想定されるが』との質問には、担い手が減ってきているのは間違いないとされながら、『その状況を変えるのは、今のシステムではできません。いかんともし難いことだと思います』と述べられたのです」（同）

続けて秋篠宮さまは、

〈やはり、全体的な公的な活動の規模を縮小するしか、今はないのではないかと思います〉

そう口にされたのだった。

さる宮内庁関係者が言う。

「秋篠宮さまは2年前の会見でも、公的ご活動について『何らかの見直しが必要』と述べられ、また昨年も『活動量を少し抑えるのなら、夫婦単位であれば一人ずつ行くとか、そういう工夫はできるのでは』などと仰っていた。ご活動の見直しは持論でもあったわけですが、今回はそこから一歩踏み込まれ、規模縮小にまで言及なさったのです」

皇族のご発言としては極めて異例で、

「遅々として進まない国会の議論にしびれを切らした挙げ句、発せられたお言葉だったといえます」（同）

象徴天皇制に詳しい名古屋大学大学院の河西秀哉准教授は、

「今回の“公的活動を減らすしかない”というご回答は、大変厳しいお言葉だと感じました」

としながら、

「いつまでたっても議論を進めようとしない政治家、ひいては政府に対する、“これまで通り活動してくださいと言われても、さすがに限界です”という秋篠宮さまのメッセージでしょう。すでに秋篠宮さまは、ご不満を通り越して諦めのお気持ちに達しておられるのではないかと推察します」（同）

「女性皇族が皇室に残る案が制度化されたとしても……」

政府の有識者会議がまとめた「皇位継承策」が国会に提出されたのは22年1月。現在は、一昨年10月に就任した額賀福志郎衆院議長を中心に与野党協議が続けられている。それでも、前述の「女性皇族が婚姻後も皇室に残る」、そして「旧宮家の男系男子を養子で迎える」との2案とも各党間で見解の隔たりが大きく、延び延びとなった意見集約は来年以降に持ち越されることとなった。

すなわち秋篠宮さまの仰る「いかんともし難い」状況が続いているわけである。議論を主導してきた額賀議長に問うと、

「（秋篠宮さまの会見の）全文を把握していないので、コメントできません」

と話すのみ。いずれにせよ一朝一夕にはまとまりそうにないのだが、皇室解説者の山下晋司氏は、

「女性皇族が婚姻後も皇室に残る案が制度化されたとしても、残られるかどうかは現行制度で成長された佳子内親王殿下のご意思が尊重されることになるでしょう。そして、その選択の責任はご自身が背負われることになります。秋篠宮殿下は、そうした心配もされているのだと思います」

“あのような事態を二度と引き起こしてはならない”

“当事者”であられる佳子さまについて今回、秋篠宮さまは次のように述べられていた。

「佳子さまのご結婚については、特に話し合われていることはないとのことでした。一方で『生身の悠仁さまや佳子さまを守ることについてどのようにお考えか』と問われると、『結婚のこととか大切なことについての情報管理はしっかりと行っていかないといけない』『そのためにどうするかを考えるのは私たち親の役目』とお答えになっていた。慶事の際のメディア対策とともに、親として“お相手”の情報を把握しておく必要があるというお考えを示されたわけです」（前出の記者）

武蔵大学の千田有紀教授（家族社会学）が言う。

「眞子さんの結婚に際して秋篠宮さまは、一連の小室さんの問題が発覚するまで“自分たちの問題だから自分たちで考えて進めなさい”といったスタンスでいらっしゃいました。そうした“放任主義”が秋篠宮家の伝統だったといえますが、今回は秋篠宮さまのお気持ちの中で“あのような事態を二度と引き起こしてはならない”という、大きな転換があったことがうかがえます」

来年の新年一般参賀には、悠仁さまが初めて出席される予定である。皇嗣家にとって、どのような一年となるのだろうか。

「週刊新潮」2025年12月11日号 掲載