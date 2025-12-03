【ZARAの黒】でオシャレ上級者に！ 40・50代におすすめ♡「垢抜けスカート」

上品でスタイリッシュな雰囲気をつくる“黒”。大人世代のワードローブに欠かせないカラーだからこそ、シルエットや素材感で差をつけたいところです。そこで今回は大人に似合う個性派アイテムが揃う【ZARA（ザラ）】の「黒スカート」にフォーカス。ひとさじの遊び心を感じるデザインや、着映えしそうな立体感が魅力のアイテムをピックアップしました。シンプルなトップスを合わせるだけで、いつもの着こなしがぐっと垢抜けて見えるかも。

上品にきらめくスパンコールアップリケ

【ZARA】「ZW COLLECTION スパンコールスカート」\10,990（税込）

ミッドライズのシルエットとバルーンヘムが目を引くスカート。控えめな光沢感で派手になりすぎず、ウエスト部分に施されたスパンコールアップリケが、大人にちょうどいい華やかさを添えてくれます。シンプルな黒ニットやシャツを合わせれば、素材のコントラストも楽しめそう。

動きのある黒で魅せるフリンジデザイン

【ZARA】「フリンジ付きミディ丈スカート」\9,990（税込）

軽やかなフリンジが魅力のミディ丈スカートは、歩くたびに揺れるディテールがエレガントなムードを演出。すっきりとしたタイトシルエットが、洗練された大人の雰囲気を引き立てます。ミニマルなトップスはもちろん、ボリュームニットをアウトで合わせてもバランスよく仕上がりそう。足元はショートブーツでモードに振ったり、スニーカーを合わせて程よくカジュアルダウンしたりと雰囲気を変えて楽しめる予感。動きのある“黒”で、単調になりがちな冬の装いを新鮮にアップデートしてみて。

立体感のあるドレープがモードに香る一枚

【ZARA】「ZW COLLECTION ドレープポケットスカート」\9,990（税込）

サイドのドレープポケットが特徴のミディ丈スカートは、シンプルながらも存在感を放つ一枚。フロントスリットでレディムードも満点。ベルトループ付きのデザインだから、ウエストマークをしてもサマになるバランスに。モノトーンで統一してスタイリッシュに仕上げるのはもちろん、やわらかな素材や淡いトーンのトップスを合わせた抜け感スタイルに仕上げてもよさそう。

甘辛バランスが映えるレザー調スカート

【ZARA】「フェイクレザーベルト付きミディ丈スカート」\6,590（税込）

フェイクレザー素材のスカートは、艶やかな質感が上品な華を添える一枚。ハイウエスト × ベルト付きのデザインで、自然とスタイルアップも狙えそうです。動くたびに揺れるフレアシルエットで、程よく女性らしい柔らかさを演出。あたたかみのあるニットやファートップスを合わせれば、大人の甘辛バランスが絶妙な着こなしに。足元にシャープなブーツを合わせて、モードにまとめるのもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S