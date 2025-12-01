＜非常識！＞弟嫁は親戚の集まりでフリーズしてお礼も言わない。失礼な態度を変えたい！
「馬が合わない」と感じる人がいるのは当然のことです。しかしパートナーや親、親族など身近な人と「馬が合わない」と感じてしまうのは、つらいものでしょう。そのせいで、ときにはイライラしたりぶつかったりすることもあるかもしれません。今回の投稿者さんは、弟嫁さんに対して不満がある様子ですよ。
『弟嫁の態度に困っています』
投稿者さんが頭を悩ませているのは、弟嫁について。弟嫁はひと言で言えば物静かな人で、親戚の集まりに来てもいつも黙って座っているだけです。何か質問されるとフリーズしたように動かなくなり、目を開けたまま無言で何も答えない状態になるのだそう。ちなみに弟さんも似たタイプであまりしゃべらない人とのこと。弟さん夫婦は葬儀に遅れてきたり、親からお祝いのお金を送ってもお礼のひと言すらなかったりするそうで、投稿者さんのお母さんは「お祝い金だけ搾取されていて寂しいし、悔しい」とこぼしているようです。
『話しかけられても一切応じないって、普通に失礼だよ』
『何かもらったらお礼の連絡をするとか、葬儀で遅刻しないとか、最低限のことはしてほしいよね』
ただ物静かなだけならば何も問題はありません。しかし弟嫁さんのように、話しかけられても一切応じない態度は失礼にあたるとの声があがりました。また集まりに来ても、まるで交流を拒否するかのようにただ黙って座っているだけ。葬儀に遅刻しても謝罪の一言もなく、お祝いをもらってもお礼すらしない……。こうした行動は、「大人の振る舞いとしてふさわしくない」とのコメントも見られました。今回の件は「物静か」のひと言では片づけられない問題でしょう。
弟嫁の前に、まずは弟に話すべきでは？
『義妹というより、まず先に弟の態度を改めさせてからじゃない？ 弟ができていないことを義妹にだけ求めるのはお門違い』
投稿者さんの批判は弟嫁さんにフォーカスされていますが、弟さんだって同じように葬儀に遅刻したり、お祝いのお礼に無言を貫いたりしているはずです。それならばまずは「弟さんに対して注意をしてみてはどうか」と考えるのは、正論のように思えますね。この意見に対して、投稿者さんは回答を寄せてくれました。
『弟がダメなのはわかってます。でも普段からいろいろと抜けていて、寡黙だし、そういう人なんです。それに男だし……』
投稿者さんも、弟さんが同じ振る舞いをしていることは頭では理解しているのだそう。しかし「弟って昔から寡黙なタイプだから」「男性だから多少気が利かないのは仕方がない」と、どこか諦めつつも受け入れている様子。この態度にママたちからはざわめきが起こりました。
男だったら寡黙、女だったら非常識。そんな差別はおかしい！
『投稿者さんはいくつなの？ 「男だし」って……。考え方が古いし、意地悪な人としか伝わってこないよ』
『弟の振る舞いを許容するなら、弟嫁のことも許容すればいいじゃん。「男だから」じゃなくて本人にする気がないからでしょ』
『同じ状態の弟は許されているのに、弟嫁が責められるのはなぜ？ 弟は寡黙で黙っていてもOKなのに、弟嫁は愛想よくしろとか、ダブルスタンダードもいいとこ』
弟嫁の振る舞いはモヤモヤするのに、まったく同じことをしている弟さんに対しては「仕方ない」と許容している投稿者さん。これでは「不公平だ」と思われても仕方がないかもしれません。もし弟さんの振る舞いを「仕方ない」と黙認できるのであれば、弟嫁だけを責めるのは筋が通らないと考えられたのでしょう。
「弟嫁に搾取されている」と感じるのはなぜ？解決策は……
『投稿者さんの出る幕ではないし、弟夫婦に求めても無駄だから諦めたら？ 人は変えられないと思ったほうが楽だよ』
『寡黙な2人なんだからそっとしておきなよ。お祝いを渡すのが寂しくて悔しいなら、やめたらいい』
『もう疎遠でいいんじゃない？ お祝いも「おめでとう」の言葉のみで』
投稿者さんは弟嫁に対して大きな不満を募らせています。しかし自分以外の人を変えるのは、なかなかに難しいものでしょう。弟さん夫婦の動向を見てイライラしてしまうのであれば、今後は少し距離を置くのがいいかもしれません。お祝いに対してお礼を言われないことが気になるのであれば、お祝いの言葉だけを伝えるという方法もあるでしょう。
『「こうしてほしい、こうあってほしい」と期待するから、悔しく思ったり、「搾取されてる」と感じたりするんだよ。全部弟を窓口にすればいいと思う』
『何かあれば弟さんに連絡するくらいでいいと思うよ』
とはいえ親族ですから、連絡を取り合わなければいけないケースもありますよね。その場合は弟嫁ではなく、弟さんに連絡をするのはどうでしょうか。投稿者さんは弟さんにはある程度寛容なのですから、必要以上にイライラせずにすむかもしれません。
弟嫁の振る舞いにイライラを募らせている投稿者さん。しかし弟嫁さんを自分の思い通りに動かそうとするのは現実的ではありません。それなら少し距離を置いて、ご自身の心の平穏を保つのが最善の策かもしれませんね。