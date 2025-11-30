女優の原菜乃華（22歳）が、11月29日に放送された紀行バラエティ番組「Google Pixel presents ANOTHER SKY」（日本テレビ系）に出演。堀田真由から「集中力、ものすごく高い女優さんだなって思っていました」と賞賛を受けた。



原菜乃華が番組のゲストとして登場し、MCの今田耕司が朝ドラ「あんぱん」にハマって「本当によかった。ヒロミさんも言うてたよ、『あんぱんで初めて朝ドラ全部見た』って。ハマった人多いのよ」と感想を伝える。



番組アシスタントの堀田真由は原とスペシャルドラマ「死との約束」（2021年／フジテレビ系／三谷幸喜脚本／野村萬斎主演）で姉妹役として共演しており、原について「結構長いシーンが多くて。集中力、ものすごく高い女優さんだなって思っていました」と語った。