「構ってほしいのはわかるけど…ウザイ」と感じる女性からのLINE５パターン
ちょっと親しみを感じている男性に、軽い気持ちでLINEを送る人は多いと思いますが、場合によっては「鬱陶しい」と嫌がられているかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「『構ってほしいのはわかるけど…ウザイ』と感じる女性からのLINE」をご紹介します。
【１】「今ヒマ？」「何してる？」などのしつこい質問
「俺がどう過ごしていようがおまえに関係ないだろ！とイラッときます」（10代男性）など、相手が何をしているのか聞き出そうとして、地雷を踏むパターンです。「今ヒマ？もし時間があったら、少し相談に乗ってほしいんだけど…」などと、丁寧に切り出そうとする姿勢があれば、そこまで不快には思われないかもしれません。
【２】「疲れたー」「眠い」などの謎のアピール
「『だから何？』と思いますが、そのまま返すわけにもいかないので、相手せざるをえない」（10代男性）というように、一言だけ気持ちを吐き出すコメントも、間が悪いと相手をウンザリさせるおそれがあります。「残業疲れたー！そっちはどう？落ち着いたら遊ぼうね」などと、コミュニケーションを図るような投げかけにしたほうがいいでしょう。
【３】「この人食レポ下手！」など、観ているテレビの実況中継
「こっちも自分と同じ番組を観ているとでも思っているのでしょうか…」（20代男性）など、自分が観ているテレビの実況中継も、配慮がないと思われてしまうようです。誰かと感想を共有したいのはわかりますが、「今、こういう番組をやっているんだけど、○○というタレントが出ていて…」といった前置きは必要でしょう。
【４】「スタンプだけ」など、真意のわからない連絡
「何かしら反応があるのを期待してるんでしょうが、ただただウザイだけ」（20代男性）というように、軽い気持ちで送りがちな「スタンプだけ」のメッセージも、目的不明で男性を困惑させるようです。「元気？」「寒いねー」など、文字の入ったスタンプであれば、少なくとも「言いたいこと」だけは伝わりそうです。
【５】「これからお風呂」などの近況報告
「『お昼はラーメン！』とか、彼女でもない人の状況を知らされても、どうリアクションすればいいのか…」（10代男性）など、唐突に行動をレポートされても、対応に苦慮する男性は多いようです。「話題のラーメン食べたよ！11時半までに行けば並ばずに店に入れるみたい」というように、せめて何らかの付加情報を含んだ文面にしておきたいところです。
悪気なくしたことのせいで、嫌悪感を抱かれてしまってはもったいないので気を付けましょう。（雪村一花）
