Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¿·Ê¹µ­¼Ô¤Î°æ¾åÍÛ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢39ºÐ¤Ç¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ë°Ü½»¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬Áá¤¤»þ´Ö¤Ë»Å»ö¤òÀÚ¤ê¾å¤²¡¢¼«Í³¤Ê»þ´Ö¤òëð²Î¤¹¤ëÃ»»þ´ÖÏ«Æ¯¼Ò²ñ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¸á¸å4»þÂæ¤Ëµ¢Âð¥é¥Ã¥·¥å¡×¡½¡½¤½¤ó¤Ê¡È¤æ¤ë¤¤¡ÉÆ¯¤­Êý¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î1¿ÍÅö¤¿¤êGDP¤ÏÆüËÜ¤ÎÌó2ÇÜ¡£ÄÂ¶â¿å½à¤â¹â¤¯¡¢¶¥ÁèÎÏ¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ÏÀ¤³¦No.1¡£¤Ê¤¼¡¢ÆüËÜ¤È¤³¤³¤Þ¤ÇÆ¯¤­Êý¤äÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤¬°ã¤¦¤Î¤«¡© ¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢ÏÃÂê¤Î½ñÀÒ¡ØÂè3¤Î»þ