これなんと全てお菓子！パパブブレ「グミおせち」が予約受付開始。ハーフサイズもあるよ！

「PAPABUBBLE/パパブブレ」から、昨年発売され大人気だった「グミおせち」が今年も登場です。

ビジュアルだけ見ればお正月にいただくおせち料理ですが、実は全てお菓子で仕上げた、グミおせちなんです。細く切ったり、巻いたり、重ねたりと、職人さんの手仕事によって一つひとつ丁寧に仕上げた「グミおせち」は、本物と見間違えるほどのリアルな仕上がり。

約680gのボリュームたっぷりなサイズで、実際のおせちのように大勢で少しずつつまんで楽しむのがおすすめとのこと。食感の異なるグミを組み合わせ、黒豆はナッツチョコで再現するなど、食べ進めても飽きのこない工夫もポイント。

そして今年はうれしいことにハーフサイズも登場。2〜3人で楽しめるサイズ感だそうで、年始のギフトや手土産にも最適ではないでしょうか。

ハーフサイズ

2026年のお正月は、例年とは少し変わったおせち料理で新年を祝ってみてはいかが？

「グミおせち」は、パパブブレ公式オンラインストアにて予約を受け付けています。価格は6,800円（送料無料）。「グミおせち ハーフ」（3,200円）は、2025年12月26日（金）から全国のパパブブレ店舗（店舗限定）で販売開始。

グミおせち