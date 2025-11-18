かわいい上に実用的！持っていたら驚かれるセリアのメイクアイテム
こんにちは、なこです。
【画像で見る】気になる！ソフトクリームの中身
プチプラ品をこよなく愛する3児のママです。
ママになり独身の時のようにはお金を使えないけど綺麗になりたい！と、コスパのいいコスメを日々研究！
7万人以上の方に見ていただいているインスタグラムでは、お値段以上な物やコスパのよいアイテムを見つけてご紹介させていただいています。
かわいいメイク道具を見ると、ついつい買ってしまうんですが、今回はかわいい！と思って買ったらすごくつかえるアイテムだったのでご紹介しちゃいます。
今回ご紹介するのは、めっちゃかわいいソフトクリームです。
サイズは約3センチ。
指でつまむ感じで、かなり小さいサイズなのですが
実はこれクリームの部分が蓋になっていて、かぱっと外すとソフトジェルタイプのメイクブラシになっています！
このジェル素材のブラシ、海外で人気が出てから日本でも発売されるように。
今とっても人気のアイテムです。
とっても小さいけど、ジェル部分の大きさは普通のジェルブラシと変わらないです。
ちゃんと弾力もあってぷにぷにしています。
リップやリキッドのチーク・コンシーラーを指と同じようにぼかすことができます。
いや、むしろ指よりも綺麗にぼかせちゃいますよ。
ジェルブラシのいいところは、使った後。
ティッシュで拭くだけで綺麗になるので管理もとっても簡単です。
長さもなくミニポーチにも入るサイズなので、持ち運ぶのにもかさばらないのがありがたいですね！
ソフトジェルメイクブラシ
2P 110円
セリアで2つセット、110円で売っています！
ちなみにこの可愛いわんこがあしらってあるポーチもセリアのもの。
かわいいと話題になってます。
マスコット付ミニ巾着
サイズ12×10cm
全身バージョンと顔だけバージョンの2種類あるんですがどっちも可愛くて両方買っちゃいました。
セリアはどれも110円で買えるので見つけたらぜひゲットして使ってみてください。
作＝なこ
【画像で見る】気になる！ソフトクリームの中身
プチプラ品をこよなく愛する3児のママです。
ママになり独身の時のようにはお金を使えないけど綺麗になりたい！と、コスパのいいコスメを日々研究！
7万人以上の方に見ていただいているインスタグラムでは、お値段以上な物やコスパのよいアイテムを見つけてご紹介させていただいています。
かわいいメイク道具を見ると、ついつい買ってしまうんですが、今回はかわいい！と思って買ったらすごくつかえるアイテムだったのでご紹介しちゃいます。
今回ご紹介するのは、めっちゃかわいいソフトクリームです。
サイズは約3センチ。
指でつまむ感じで、かなり小さいサイズなのですが
実はこれクリームの部分が蓋になっていて、かぱっと外すとソフトジェルタイプのメイクブラシになっています！
このジェル素材のブラシ、海外で人気が出てから日本でも発売されるように。
今とっても人気のアイテムです。
とっても小さいけど、ジェル部分の大きさは普通のジェルブラシと変わらないです。
ちゃんと弾力もあってぷにぷにしています。
リップやリキッドのチーク・コンシーラーを指と同じようにぼかすことができます。
いや、むしろ指よりも綺麗にぼかせちゃいますよ。
ジェルブラシのいいところは、使った後。
ティッシュで拭くだけで綺麗になるので管理もとっても簡単です。
長さもなくミニポーチにも入るサイズなので、持ち運ぶのにもかさばらないのがありがたいですね！
ソフトジェルメイクブラシ
2P 110円
セリアで2つセット、110円で売っています！
ちなみにこの可愛いわんこがあしらってあるポーチもセリアのもの。
かわいいと話題になってます。
マスコット付ミニ巾着
サイズ12×10cm
全身バージョンと顔だけバージョンの2種類あるんですがどっちも可愛くて両方買っちゃいました。
セリアはどれも110円で買えるので見つけたらぜひゲットして使ってみてください。
作＝なこ