タレントの鈴木奈々（37）が17日放送の日本テレビ「月曜から夜ふかし」（月曜後10・00）に出演。都内に購入した3億円の自宅の支払いについて詳細に明かした。

茨城県龍ケ崎市出身の鈴木は、この日の「茨城県民の日スペシャル」のコーナーに登場。

「私いばらき県大使をやっているので。今もやっています」という鈴木にスタッフが「ネットニュースで拝見したんですけど、3億円の豪邸を購入されたみたいな。それはどこに買ったんですか？」と聞かれると「それは東京に買いました。35年ローンです」と答えた。

また頭金を聞かれると「頭金は…」とちゅうちょしながらも「1億5000万円です」と答え「月々26万円」と支払額もぶっちゃけた。

また「茨城県にもお家あります」と言いながらも、現在は「10:0」で東京にいると明かした。

鈴木は9月26日に放送されたフジテレビ系「全力！脱力タイムズ」（金曜後11・00）で、お笑い芸人・出川哲朗から「茨城通勤やめて、都内に家買ったって？その家、3億円だって？」と暴露され「ヤバいよヤバいよ！マジなやつじゃん！本当に誰にも言ってなくて。リアルにここで初めて言いました。3億です！」と語っていた。