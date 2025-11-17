ハーゲンダッツにチョコの季節到来。新定番「ガナッシュショコラ」を実食レビュー

ハーゲンダッツのチョコレートの定番商品に、3年ぶりに新フレーバーが登場！

2025年11月18日に、ミニカップ「ガナッシュショコラ」が発売されます。それにともない、2022年発売の「ショコラデュオ」は順次販売終了となります。

新登場の「ガナッシュショコラ」はどんな味なのでしょうか。メディア向け先行試食会に参加した筆者が紹介します。

濃密なガナッシュとなめらかなくちどけ

「ガナッシュショコラ」は、チョコレートのまろやかな甘みとほどよい苦みがバランスよくクリーミーに広がるガナッシュアイスクリームに、カカオのビター感と重厚な味わいが広がる濃密ガナッシュを閉じ込めた、層構造のアイスクリームです。メーカー希望小売価格は351円。

一方で、まもなく販売終了なる「ショコラデュオ」は、ミルクチョコレートとビターチョコレートの2つの味わいが楽しめるのが特徴。「ガナッシュショコラ」と比べると、全体的に甘さは控えめで、ビター感やキャラメル風味が印象的です。筆者はまとまりのあるアイスだと感じました。

新登場の「ガナッシュショコラ」は濃密なガナッシュとなめらかなくちどけが印象的で、甘さとほどよいビター感が次のひと口をうながします。ガナッシュの濃厚さが肝になっている商品だと感じました。アイスクリームのよいアクセントになっていて、何度も食べたいと思わせてくれます。

ハーゲンダッツは定番商品を「ブランド価値を体現する存在」と位置付けているそうで、今回の「ガナッシュショコラ」は「一味違う」「何度も食べたくなる」アイスを目指して開発したそうです。

ちなみに、なめらかなくちどけの変化をより楽しむには、カップの外側を押して少しへこむくらいが食べごろだそう。冷凍庫から出してすぐより、少し待ってから食べてみてください。

また、ハーゲンダッツのチョコフレーバーとしてはバータイプの「ザッハトルテ」も新登場。11月4日から期間限定で発売中です。こちらは濃厚な味わいのチョコレートと甘酸っぱいアプリコットソースの組み合わせが絶妙。チョコ好きはあわせてチェックしてみてください。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）