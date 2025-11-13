風俗で客との子を授かった金髪ギャル風の女性、胎児の成長とともに変わっていく姿が心を打つ【作者に聞く】
【漫画】本編を読む→「風俗の母」
幼少期から絵を描くことが大好きで、漫画家として活動中のアヤさん(@aokitaji)。現在は看護師・看護学生向けの総合WEBメディア『ナース専科』にて、看護師のエピソードを基にした漫画を連載している。今回は著者に、作品を描く上で心がけていることや、看護師のイメージなどについてインタビューした。
■「風俗の母」が最も印象的な作品！長期連載の「道しるべ」にも思い入れ
アヤさんにとって一番印象に残っている作品について尋ねると、「だいぶ初期の作品になりますが、『風俗の母』という漫画の内容が衝撃的で、今でも印象に残っております」と回答。また、『ナース専科』で初めて長期連載した『道しるべ』という作品も、「とても思い入れがあります」と語った。
■「看護師側からも患者側からも共感・感動」を生むために
ナース漫画を描く際に、いつもどんなことを心掛けているか尋ねると、「私自身が医療従事者ではないので、間違えた情報を公開してしまわない為に担当の方に細かなチェックを入れていただきながら描いております」と、情報正確性へのこだわりを明かした。
さらに、「看護師側からも患者側からも共感・感動してもらえるような作品作りを心がけております」と、読者目線での作品作りを重視しているという。
■「心から尊敬」！命と向き合う看護師の精神力
看護師という職業に対して、アヤさん自身どんなイメージを持っているかについては、「常に命と向き合うお仕事なので、メンタル面にかなり影響を及ぼすと思います」と、その大変さを推測。
それでも、「ブレることなくまっすぐ患者さんと向き合い続ける看護師さんの精神力には圧巻ですし、やりたい気持ちだけで出来る職業では決してないので、心から尊敬しております」と、深い敬意を示した。今後の展望については、「今後も、読んでくださる方々に共感や感動を与える作品を生み出し続けていきたいです」と、変わらぬ創作意欲を見せた。
『ナース専科』にて連載している漫画は、実際に看護師から募集したエピソードがそろっている。そのほかの作品もあるので、興味があればぜひ一度読んでみることをおすすめします。
取材協力：アヤ(@aokitajimaru)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。