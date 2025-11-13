【WEGO×TWS】冬を彩る限定オリジナルアイテムが登場！特別ビジュアルも公開

この冬、WEGOが贈る特別なニュース♡人気ボーイグループ・TWSがWEGO 2025 AUTUMN & WINTERのビジュアルモデルに起用され、季節を彩る特別コレクションがスタートしました。11月14日（金）からは、TWSらしさが詰まった「SPECIAL ORIGINAL ITEM」や撮り下ろしビジュアルをまとめた限定マガジンが登場。ファン必見の企画で、冬のファッションがさらに楽しくなりそうです♪

TWS×WEGOの限定アイテムで冬支度♡

TWS SPECIAL ORIGINAL ITEMとして登場するのは、冬のマストハブなアウターとマフラー。TWSらしいプレッピースタイルをベースにした、ここでしか手に入らない限定デザインが魅力です。

TWS グラフィックPUスタジャン



価格：税込14,299円

サイズ：M／L（カラー：ブラック）

TWS グラフィックチェックストール



価格：税込5,499円

カラー：柄1

どちらもWEGO ONLINE STORE限定販売となり、原宿本店と心斎橋店ではサンプル展示を実施。完売必至のスペシャルアイテムです。

Braria「お肌のごちそう下着」が快挙！話題のセラムファイバーで叶う美胸ケア

TWSの魅力が詰まった特別マガジンも♪

11月14日（金）からは、TWSの撮り下ろしビジュアルをまとめた「WEGO Magazine TWS特別版」も配布開始。

店内商品を税込7,000円以上購入し、WEGOアプリの会員登録＆ノベルティクーポン提示で入手可能です（1会計につき1冊、なくなり次第終了）。

さらに、全国のWEGO店舗ではTWSからのスペシャルメッセージも放送中。ファンにとって見逃せない、聴き逃せない冬の限定企画となっています。

冬のスタイルをTWSと楽しもう

TWSが表現する「WEGO 2025 AUTUMN & WINTER」コレクションは、ファッションを通して冬の季節をより楽しく、より特別にしてくれるもの。

限定アイテムもマガジンも、TWSと共に過ごす冬の思い出を彩ります。WEGO ONLINE STOREをチェックして、あなたらしい冬のスタイルを見つけてみてください♡