ニットで「着膨れする・しないの差」スタイルがいい人が選ぶ「メリットが多い」リブニット





相棒は「美しいリブニット」

オシャレにもぬくもりが欲しくなってきた時期。間違いなく使えるファーストニット＝形のキレイなリブニットをピックアップ。ただのシンプル、ではなくデザイン性が光る、着るだけでさまになる新名品をリストアップ。







深Vで黒をいっそうシャープに

黒Vネックカーディガン／エディット フォー ルル

ストイックなムードを放つ、細身リブの深Vネック。ともすれば緊張感が出すぎるデザインも、カーディガンタイプなら力が抜けて取り入れやすい。潔いほどのシャープなVラインが、顔まわりをすっきりと見せ、黒の持つ強さをさらに引き立てる。インナーとの配色で遊ぶのも、このデザインならではの楽しみ方。







カーブのえりがレディな深色

ブラウンカーディガン／ユー バイ スピック＆スパン（ユー バイ スピック＆スパン ルミネ池袋店）

ノスタルジックな赤みブラウン。デコルテを美しく見せるカーブしたUネックと小ぶりなえりが顔まわりをすっきり見せつつ、リブニットのカジュアルさを品よく格上げ。カーディガンとして羽織るだけでなく、ボタンをすべて留めて一枚のトップスとして着るのが気分。コンパクトな丈感は、ボリューム感のあるボトムスとも好相性。







無機質に飾るシルバージップ

黒ハーフジップトップス／ダブルスタンダードクロージング（フィルム）

ジップを上まで閉めればタートルネックのようにスマートに。少し開けて鎖骨をのぞかせれば、抜け感のある表情も自在。デニムと合わせる何気ないスタイルも、この一枚が「ただのカジュアル」では終わらせない。







