【返品トラブル】「レシートないけど返金して」ルール無視の客VS販売員の攻防戦！理不尽クレームに振り回される接客業【作者に聞く】
購入した商品をあとになって、さまざまな理由で返品を求めてくるお客がいる。今回は、「それはないでしょ」という理不尽な返品クレームを描いた、狸谷(@akatsuki405)さん「チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします」より「何でもごねりゃ良いってもんじゃない」をお届けする。
■「じゃあお前が捨てとけ」開封済み商品を返そうとする客の暴言に絶句
接客業やサービス業に携わる人なら、一度は経験したことがあるかもしれない「商品の返品トラブル」。開封済みの商品を返そうとしたり、他店で買った物を「ここで買った」と主張するなど、理不尽な要求をするお客も少なくない。
作者の狸谷さんに返品のルールについて尋ねると、「現在勤めている100均では、不良品・スタッフのレジミス以外の自己都合であれば、購入から1週間以内でレシート持参で対応。開封済の物や食品、印鑑などは返品不可となっています」と教えてくれた。続けて「高齢者の方に多いのですが、いつ購入したのかご自身でもわからないようなものを動かないだの汚れただので返金を要求されるのが最近多くて困っています…」と、現場の苦労を語る。
同業者からも「返品ルールを無視して無理を通そうとする人ほど、怒りっぽく威圧的な傾向がある」との声が寄せられており、狸谷さんは「どんなケースであれ『自分が正しい』と言うのが一番なので、想定外に返品や返金を断られると怒りが先に立つのかもしれません。いつも『どのラインで説明をしたらお分かりいただけるか』気を遣って対応しています」と話してくれた。
日々の接客の裏側には、ルールと人情のはざまで奮闘する販売員たちの現実がある。そんなリアルを描いた狸谷さんの漫画「チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします」をぜひ読んでみてほしい。
■取材協力：狸谷(@akatsuki405)
