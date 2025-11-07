年収1000万の20代夫に「ホント嫌になる！」友人妻が『罵る理由』に「いや旦那さんに感謝しなよ」
夫婦で使うお金とはいえ、自分の稼ぎではないお金の使い道は、相手に主導権があることも多いですよね。高収入の男性と結婚したからといって、必ずしも裕福な生活ができるとは限りません。今回は筆者の友人A子のエピソードをご紹介します。
リッチな暮らしができると思ったのに！ 妻の誤算。
妻を思って節約する優しい夫と結婚できたA子には考えを改めてもらいたいと、友人だからこそ思いました。
【体験者：30代・会社員、回答時期：2025年9月】
※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。
illustrator : saaco
FTNコラムニスト：太田あやこ
大学でジェンダーや女性史を学んだことをきっかけに、専業ライターとして活動中。自身の経験を活かしながら、幅広い情報収集を行い、読者に寄り添うスタイルを貫いている。社会の変化の中で、女性が直面する課題や選択肢に光を当て、より自由で豊かな生き方を模索する記事を執筆。人生の選択肢を広げるヒントを提供し、日々の悩みに少しでも明るさをもたらせるよう、前向きになれる記事づくりに取り組んでいる。