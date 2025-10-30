通算451犠打の平野謙さんが説くバント練習の極意

試合でサインが出ると、“決めて当たり前”と思われがちな「バント」。打者は確実に打球を転がすことが求められるが、成功するためには日頃の努力と重圧に打ち勝つ心の準備が必要だ。NPB歴代2位となる通算451犠打を誇る“バントの名手”平野謙さん（元中日、西武ほか）は、失敗しない「打球を自在に操る訓練」について、1人でもチーム単位でも取り組める効果的な方法を教えている。

紹介するのは、グラウンドに目印を置いて狙いを定める方法。バッターボックス手前の約4メートル付近、ピッチャーからは遠く、キャッチャーが捕りに行くには少し距離がある絶妙な位置を狙う。土のグラウンドなら直径1メートルほどの円を描き、そこに打球を転がし入れる。コーンを置いて目印にする形でも大丈夫だ。

平野さんいわく、大事なのは明確な目標を設定すること。「（打球方向が）ファーストだったら角度を決めておいて手前に置いたコーンに何個か入れるっていう練習をしてました」と語る。試合で成功するには、練習で確実性を高めておくことが不可欠なのだ。

試合で実際にバントをするイメージを持ちながら取り組むことが重要になる。「ある程度完璧を目指してやらないと、（試合では）プラスアルファのプレッシャーがいっぱいかかってくる」と強調する。試合本番では緊張から普段以上に難しく感じるため、日頃から高いレベルで練習しておくことが大切だ。目標とする場所によって転がし方も変える工夫も必要である。

1人で黙々と練習することも大切だが、チームメートと一緒に工夫して取り組むことも考えたい。数えきれない本数をこなした名手でも、バント練習は「正直、退屈なんです」と本音が漏れる。そんな時は「（目印にボールを）最初に5つ入れたら先に上がるよとか、ゲーム性を入れてね、飽きないようにやってました」。競争心を刺激する遊び感覚を取り入れることで、長時間の練習も苦にならなくなる。

バントを確実に成功させる選手はどんなチームでも重宝される。地道な練習ではあるが、工夫次第で継続できるようになれば、確実にバント技術は向上し、チームに必要な選手になることができる。（First-Pitch編集部）