サヨナラ弾のフリーマン「アップをする姿を見て『なんてこった！』と」

【MLB】ドジャース 6ー5 Bジェイズ（日本時間28日・ロサンゼルス）

ドジャースは27日（日本時間28日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦でフレディ・フリーマン内野手がサヨナラ本塁打を放ち、延長18回＆6時間39分の激闘を制した。延長18回にはブルペンで25日（同26日）の第2戦で完投した山本由伸投手が投球練習を開始。フリーマンは「私たちがどういうチームなのか体現してくれた」と“男気”を称賛した。

すでに救援投手を使い果たしていた延長18回、ブルペンにはユニホーム姿の山本が現れ投球練習を始めた。9回105球を投げ1失点で完投勝利してから中1日ながら志願。ロバーツ監督が「次の回（19回）に登板する予定だった」と明かしたように、仮に試合が続けばマウンドに上っていた。

しかし18回に先頭のフリーマンが中越えソロ。ついに死闘に終止符を打った。ヒーローは「私たちはハグをしたよ。彼が（登板を）挙手をしたということは、チームのことを思っている証だ。私たちがどういうチームなのか表している。試合に勝つためなら、何だってやるってことだ。ウオーミングアップをする姿を見て、『何てこった！ この男を登板させないために何とかしないといけない』と思ったよ。（実際に）彼は登板しなかったけど、私たちがどういうチームなのか体現してくれた」と最大限の敬意を表した。（Full-Count編集部）