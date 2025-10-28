最強雀士が持つ10月のアノマリー（経験則）は、この日も健在だった。「大和証券Mリーグ2025-26」10月27日の第2試合は渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）がトップを獲得。自ら得意と語る10月、個人3勝目を挙げた。

【映像】多井隆晴、逃げ切りトップで3勝目の瞬間

この試合は東家からTEAM雷電・萩原聖人（連盟）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）、EX風林火山・勝又健志（連盟）、多井の並びで開始。Mリーグ8期目を迎えた今シーズン、この卓は創設当初から参戦している4人が顔を揃えた。

東1局、多井は赤とドラを抱えた平和でリーチ、結果は満貫のツモアガリ。順調なツモと爽快なフィニッシュに、“10月男”の腕がしなる。さらに東3局、ここでは試合を早々に決める一打が飛び出した。タンヤオ・平和にソウズの678で一盃口が完成した手、赤があるためダマテンでも満貫だが、多井はここでリーチを即決した。押し返す佐々木からアガり、リーチ・タンヤオ・平和・一盃口・赤の8000点でダントツ状態となった。

南2局2本場は2着目の勝又から2600点（＋600点、供託2000点）のアガリ。そして南4局、自身の親は伝家の宝刀“配牌オリ”を駆使。萩原が勝又から2000点をアガり試合終了となった。一礼が終わると大きく一息つき、安堵の表情を浮かべた多井。解説を務めていたKADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）は「有言実行ですね！『10月は任せろ』と。すごい！」と脱帽した。

勝利者インタビューでは、好調の10月について「具体的な数字はわからないですが、毎年100（ポイント）くらい勝っているイメージ。今年もけっこう勝ったんじゃないですか？」と振り返り、11月について問われると「それは言わない約束ですよ、困っちゃって。出たくないですよ、逆に11月はすごく悪い。10月のうちになるべく貯めて、11月はお休みする。応援に回る、そんな感じで」と説明。貯金ができたのでは、との問いには「そうそう、できたできた！」とニンマリ。

最後は「チームメイトが苦しんでいる。今月中にプラマイゼロくらいに持っていくのが目標。あと木・金と2日間あるので、ぜひ応援よろしくお願いします」と、エースとしての責任感をにじませた。

【第2試合結果】

1着 渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）3万9100点／＋59.1

2着 EX風林火山・勝又健志（連盟）2万8700点／＋8.7

3着 TEAM雷電・萩原聖人（連盟）1万6900点／▲23.1

4着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）1万5300点／▲44.7

【10月27日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋261.6（28/120）

2位 赤坂ドリブンズ ＋243.7（26/120）

3位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋231.5（28/120）

4位 U-NEXT Pirates ＋126.1（30/120）

5位 TEAM雷電 ＋101.8（28/120）

6位 KADOKAWAサクラナイツ ▲45.9（26/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲75.6（30/120）

8位 BEAST X ▲120.4（28/120）

9位 セガサミーフェニックス ▲318.0（28/120）

10位 EARTH JETS ▲404.8（28/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

