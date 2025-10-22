ブルワーズとの優勝決定シリーズ第2戦先発へ向けた意気込み

ドジャースが21日（日本時間22日）、本拠地ドジャースタジアムで行われた非公開練習の様子を公式SNSで投稿した。掲載された写真では“キケ”の愛称で知られるエンリケ・ヘルナンデス内野手、ベン・カスパリウス投手は山本由伸投手の日本語の“名言”がプリントされたTシャツを着用していた。

球団がSNSにアップした写真は全部で20枚。そのうちフリーマンと談笑しているキケ、投球練習しているカスパリウスは、山本の投球シーンがプリントされたTシャツを着用。英語で「LOSING isn’t an OPTION（負けは選択肢にはいっていない）」と書かれており、下には日本語で「何としても負けるわけにはいかないので」と記されていた。

この山本のセリフはブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦の先発へ向けて語っていた意気込みで、14日（同15日）のカードでは9回3安打、7奪三振の1失点。大舞台でメジャー初完投を成し遂げ、勝利投手となっていた。

公開された写真では、山本は同シリーズ第4戦で投打二刀流で活躍する大谷のTシャツを着用していた。チームは24日（日本時間25日）に敵地でブルージェイズとのワールドシリーズ第1戦に臨む。初戦はスネル、第2戦に山本の先発が予定されている。（Full-Count編集部）