「それ可愛いね」褒められそう！【ZARA】ふわっと感がポイント♡「秋アイテム」

ふわふわの質感が可愛くて、秋ムードもグンとアップするフェイクファーアイテム。トレンドワードにも挙がっているフェイクファーのアイテムは、一点投入するだけでコーデを今っぽくブラッシュアップできそうなのも嬉しいポイント。今回は【ZARA（ザラ）】から、秋コーデに活躍しそうなフェイクファーアイテムをピックアップしてお届けします。

ふわっと感が可愛いジャケット

【ZARA】「ZW COLLECTION フェイクファー襟 フィットジャケット」\19,990（税込）

ボリューム感たっぷりのフェイクファー付きの襟が、可愛く映えるジャケット。パッと華やかな雰囲気になり、一点投入するだけでおしゃれな雰囲気をまとえそう。フェイクファーは取り外し可能なので、気分やシーンに合わせてスタイリングできるのも嬉しいポイントです。

可愛いがギュッと詰まった褒められワンピ

【ZARA】「テクスチャー入り生地 リアルファーワンピース」\6,590（税込）

ピンク系カラーのツイード風生地に、ゴールドカラーのボタンがキラッと光り、エレガントなムードを演出。裾のフェイクファーもアクセントになった、着映え力抜群のワンピース。可愛いがギュッと詰まったワンピースは「それどこの？」と、周りから褒められるかも。ロングブーツを合わせたり、パンツをレイヤードしたり、秋コーデのバリエーションが広がりそうです。

アクセサリー感覚で使いたいバッグ

【ZARA】「光沢のあるフェイクファーミニバッグ」\6,590（税込）

触れたくなるようなふわふわ感に、一目惚れ買いしそうなバッグ。キュッとねじったようなトップハンドルや、上品な光沢感のビーズをちりばめたデザイン性の高さも魅力的。ネックレス代わりになりそうなゴールドチェーンストラップ付き。物足りなさを感じるシンプルコーデも、グッと垢抜けた雰囲気に仕上がりそうです。

足元まで抜かりなく可愛く盛れるサンダル

【ZARA】「リアルファーヒールサンダル」\8,990（税込）

高級感のあるフェイクファーを使用したサンダル。まるで子猫のような、低くて華奢なキトゥンヒールが可愛さを後押し。素足で履くのはもちろん、シアーソックスやカラーソックス、タイツなどを合わせるのもおすすめ。秋コーデに大活躍しそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i