2»þ´Ö¶á¤¯¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤ÎÆ±Î½¤è¤ê¡Ö¾¯¤Ê¤¤¤ªµëÎÁ¡×¤ÈÃ²¤¯½÷À­¡¢¤Ä¤¤¤ËµßµÞ¼Ö¤Ç±¿¤Ð¤ìµÙ¿¦

¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¤È¤Î¡Ö¤ä¤ëµ¤³Êº¹¡×¤Ï¡¢»þ¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡£Åê¹Æ¤ò´ó¤»¤¿50Âå½÷À¤Ï¡¢¤ä¤ëµ¤¤Î¤Ê¤¤Æ±Î½¤é¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÆ±Î½¤Î¤Û¤¦¤¬µëÎÁ¤¬¹â¤¤¤ÈÃ²¤¯¡£
¡Ö¡ÊÆ±Î½¤Ï¡ËÄê»þ¤¬18»þ¤Î¤È¤³¡¢»Å»ö¤¬¤ä¤ë»ö¤¬¤Ê¤¤¤È16»þº¢¤«¤é¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¡×
Åê¹Æ¼Ô¤Î½÷À¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö±Ä¶È·Ï¡×¤Î¿¦¾ì¤À¡£¤·¤«¤·¤½¤³¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤ë½¾¶È°÷¤¬½¸¤Þ¤ëÉô½ð¤À¤È¤¤¤¦¡£¥á¥ó¥¿¥ëÉÔÄ´¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿Æ±Î½¡¢ÄêÇ¯¸å¤ËºÆ¸ÛÍÑ¤µ¤ì¤¿¥·¥Ë¥¢¤Ê¤É¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥ê¥Ï¥Ó¥ê¾ì¤Î¤è¤¦¤ÊÉô½ð¡×¤À¤È½÷À¤ÏÌÀ¤«¤¹¡£
Â¾¤Ë¤âÌõ¥¢¥ê¤ÊÆ±Î½¤¿¤Á¤¬½¸¤¦Éô½ð¤Ç¡¢½÷À¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ë»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£¡ÊÊ¸¡§Å·²»¶×ÍÕ¡Ë
¿¿ÌÌÌÜ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤â¡¢É¾²Á¤ä´ðËÜµë¤¬¤É¤ó¤É¤ó¸º¤é¤µ¤ì¤ë
ÍÍ¡¹¤Ê»ö¾ð¤ÇµÙ¿¦¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢Æ±Î½¤é¤ÎÉüµ¢¸å¤Î¶ÐÌ³ÂÖÅÙ¤Ï¡¢¼ó¤ò·¹¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ËÁÆ¬¤ÎÄÌ¤ê¡¢Äê»þÁ°¤«¤é2»þ´Ö¶á¤¯¤â¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
½÷À¤Î¸å¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¸åÇÚ¤â¡¢¡ÖÌµÂÌÏÃ¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÍ×ÎÎ¤¬ÎÉ¤¤¡£¾å¼ê¤¯Î©¤Á²ó¤Ã¤Æ¼þ¤ê¤ò»È¤¦¤Î¤¬¾å¼ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Í¤êÍÍ¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆ±Î½¤é¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ËÆ¯¤¯¤Î¤¬ÇÏ¼¯ÇÏ¼¯¤·¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½÷À¤ÎÉÔËþ¤òÁýÉý¤µ¤»¤¿¤Î¤¬¡¢É¾²Á¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤À¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ë»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡ÖÉ¾²Á¤Ï²¼¤²¤é¤ì¡¢¤É¤ó¤É¤ó´ðËÜµë¤ò¸º¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
½÷À¤ÎµëÎÁ¤Ï¸º¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤ä¤ëµ¤¤Î¤Ê¤¤Æ±Î½¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎµëÎÁ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£¡Ö±Ä¶È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤Éô½ð¡×¡Ö·ë¶É¡¢»öÌ³°÷¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤ªµëÎÁ¡×¤È¤â½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¿¦¼ï¤Ë¤è¤Ã¤ÆµëÎÁ¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë¿¦¾ì¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ì¼«ÂÎ¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤»¤á¤Æ¶ÐÌ³ÂÖÅÙ¤Îº¹¤âÉ¾²Á¤äµëÎÁ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È½÷À¤Ï¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö»Å»ö¤òÁ°¸þ¤¤Ë¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤Êý¤ÏËÜÅö¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢½÷À¤Î»Å»öÆâÍÆ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÉÔÄ´¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿Æ±Î½¤Ë°ú¤·Ñ¤®¤ò¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤ËÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤¿¡ÖËèÆü¤á¤ó¤É¤¯¤»¤¤¤Ê¤¢¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¡¢½÷À¤Î¿´¤ò¤µ¤é¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¡£
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â²ð¸î¤ä»Ò°é¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼õ¸³¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦½÷À¡£¿´¿È¤ÎÉéÃ´¤Ï¸Â³¦¤ËÃ£¤·¡¢¡Ö¤À¤ó¤À¤ó¡¢Æ¬ÄË¤äÂáã¤ì¤Ë¤Ê¤êºÇ¸å¤ÏµßµÞ¼Ö¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ²ñ¼Ò¤òµÙ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢µÙ¿¦¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¸½ºß¤âµÙ¿¦Ãæ¤À¤È¤¤¤¦½÷À¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ë
¡Ö»Å»ö¤òÁ°¸þ¤¤Ë¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤Êý¤ÏËÜÅö¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼þ¤ê¤Ë¤â°±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤½¤Î¿ÍÃ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ñ¼Ò¤ÎÌäÂê¤À¤È»ä¤Ï´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¤È¡¢ÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¤ÏÁÈ¿¥¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
