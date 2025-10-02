偵察用ドローンを飛ばしてドネツク州のロシア軍占領地域の様子を探るウクライナ軍兵士/Scott Peterson/Getty Images

（ＣＮＮ）ロシアのウクライナ侵攻のペースは９月にほぼ半減し、その占領領土は５月以来最小の面積となったことが分かった。ウクライナの戦況監視団体ディープステートが明らかにした。

戦争の最前線を地図化しているディープステートは１０月１日に発表した報告書の中で、「ロシア軍は９月に２５９平方キロメートルを占領した」と述べている。

その上で「先月、敵が占領した領土は８月と比べて４４%減少した」と指摘。「この１カ月でロシア軍が占領した領土はウクライナ全土の０．０４%だった。占領地の総面積は全体の１９．０４%となった」と説明した。

ウクライナ軍のシルスキー総司令官は１日、自軍が過去１日でウクライナの領土２．２平方キロメートルを奪還したと発表した。

「さらに、ドネツク州ポクロウスクの３平方キロメートルの地域で敵を殲滅（せんめつ）するための攻撃・捜索作戦を実施した。我が軍の突撃部隊は特定の方向に１００メートルから１４００メートル前進した」（シルスキー氏）

シルスキー氏は先週、自軍が１２５０キロメートル近くに及ぶ前線一帯で戦闘任務を遂行していると述べていた。対するロシア軍は「千の切り込み」と呼ぶ戦術を駆使し、多数の小規模な歩兵攻撃を仕掛けているという。

シルスキー氏が９月２５日にキーウで記者団に語ったところによると、ロシアの戦術は４人から６人で構成される多数の小規模な突撃部隊を同時に使用。これらの部隊は地形、渓谷、森林を利用して前進し、ウクライナ領土に可能な限り深く侵入することを主な任務とする。

それでも「全体として、戦況は我々のコントロール下にある。最近、我々は一定の成功を収めている」とシルスキー氏は述べた。

一方、ロシア国防省は先週、今年１月１日以降、ドネツク州で３３０８平方キロメートル以上、ルハンスク州で２０５平方キロメートル以上の領土を獲得したと発表。ハルキウ州、ザポリージャ州、スムイ州、ドニプロペトロフスク州でも数百平方キロメートルの領土を獲得していると主張した。