東京ヴェルディがリーグ戦5試合ぶりに勝利！殊勲のスコアラー染野唯月と谷口栄斗がゴールショーを振り返る

［J1第30節、東京ヴェルディ 4-2 ファジアーノ岡山、9月20日、東京・味の素スタジアム］

東京Vはホームで岡山に4-2で勝利し、リーグ戦5試合ぶりの勝点3を手にした。

この日、最前線で先発したFW染野唯月（いつき）は、1ゴール1アシストを記録する活躍を見せ、チームの大勝に貢献した。

J1第25節横浜F・マリノス戦に出場した染野（Getty Images）

5試合ぶりの勝利は4得点のゴールショー

「（点を）取れない中でも、もう勝つしかないという感じだった」

東京Vは直近のリーグ戦4試合連続で無得点が続き、なかなか勝点3を勝ち取れずに苦しんだ。最前線で先発起用され続けていたストライカーは、点が取れない状況に責任を感じていた。

それでも、自身を信じて起用し続けた城福浩監督や、前向きな言葉で励まし続けた森下仁志コーチ、チームメイトの存在が支えになった。

「苦しい時間もありましたし、なかなか上手くいかないときもありましたけど、（先発で）使い続けてくれた城福さん、森下さんを含めて自分にアドバイスをくれた人が、いろんなところで自分の気持ちが沈まないようにしてくれました。数字でチームの勝利に貢献できたことは自分の中でプラスというか、分岐点になりました」

J1第10節ヴィッセル神戸戦でシュートを打つ染野（Getty Images）

前半8分に、東京Vは左コーナーキックのチャンスをつかんだ。

MF森田晃樹主将が右足で上げたボールを、染野が中央へ走りこむと、ヘディングで合わせて先制点をゲット。東京Vにとって、リーグ戦5試合ぶりの得点にスタジアムが沸いた。

さらに2-2で迎えた後半24分に、染野がロングボールに抜け出すと、右サイドからペナルティエリア内に侵入。GKと相手DFの間にグラウンダーのクロスを供給し、最後はMF福田湧矢が左足で合わせて逆転に成功した。

東京Vの背番号9は「前半から、チームとして前から行こうという話をしていたので、絶対に裏に来るなというところで、自分はラインの駆け引きをしながら裏へ抜けることができた。湧矢くんが中に入るタイミングとか、動き直しを最後まで見えていて、動き出しが良かったので、相手とGKの間にいいボールが出せたかなと」と、アシストのシーンを振り返った。

同選手は続けて「中断期間を含めて練習でも、クロスは練習していたので、それが上手く発揮できた」と、日々のトレーニングの成果が結果につながった。

J1第10節神戸戦にて、ドリブルでボールを運ぶ染野（Getty Images）

その後東京Vは、さらに1点を追加し、終わってみれば4-2で快勝。長く続いた無得点が嘘だったかのようなゴールショーで幕を閉じた。

東京Vがリーグ戦で2得点以上を挙げて勝利した試合は、5月6日に行われたJ1第15節横浜FC戦までさかのぼる。

染野は「今回は前線の選手が点を取れたので、そこは冷静に（良かったと）捉えていいのかなと。なかなか点を取れなかったところで、今回4点を取れたのは大きいと思います」と、久しぶりに大勝したチームを誇った。

殊勲のストライカーは、今回の勝利を『分岐点』に、チームをさらに上の順位へ押し上げる活躍を目指す。

FWさながらのゴールに「自分でもびっくり」

東京V・DF谷口栄斗（ひろと）はこの日、3バックの一角で先発し、空中戦の競り合いや鋭い読みで岡山の攻撃をシャットアウト。

試合終盤には、今季自身2ゴール目となる得点を挙げてチームの勝利に貢献した。

J1第10節神戸戦に出場した谷口（Getty Images）

後半から相手は、FWルカオとFWウェリック・ポポ（ともにブラジル国籍）の長身FWコンビを投入し、圧力をかけてきた。

フィジカルに優れるルカオにボールを集めて、コーナーキック獲得を狙いにくる岡山の戦い方に手を焼くも、チーム一丸となって守備に徹し、落ち着いて対応した。

「後半の立ち上がりは誰が行くのかというところで、少し後手を踏んだ印象はありますけど、慌てずにクロスの対応だったり、バイタル（エリア）を消すだったり、上手く（対応）できた。危ないシーンも何回かありましたが、上手く守れたんじゃないかと」

天皇杯4回戦名古屋グランパス戦にて、パスを供給する谷口

3-2でリードして迎えた試合終盤。前線に人数をかけて攻勢を強める岡山に、東京Vが逆襲に出た。

同43分に谷口が相手の縦パスをインターセプトし、ダイレクトで福田へ。そのまま福田がドリブルでペナルティエリア前まで運ぶと、全速力で駆け上がった谷口へラストパス。

谷口は身体を投げ出した相手DFをトラップで冷静にかわし、最後は右足でゴールへ流し込んだ。

ストライカーさながらのゴール前での落ち着きに、「自分でもびっくりですよ。あのプレーを選択したのは」と、谷口自身も驚いた様子だった。

1点リードの試合終盤に、自陣後方から相手ゴール前まで駆け上がった決断については、「（福田）湧矢が（相手のパスコースを）限定してくれたので、いい形でインターセプトできた。相手の人数を見たら少なかったので、スプリントをかけようと思って上がっていきました」と、冷静に相手の状況を見ての判断からだった。

J1第25節横浜FM戦でも得点を挙げた谷口（Getty Images）

4得点の大勝も、勝敗はどちらに転んでもおかしくない試合内容だった。

東京Vのディフェンスリーダーはリーグ戦5試合ぶりの勝利をよろこびつつ、気を引き締めている。

「いい形で先制点を取れて、その後は難しい試合展開になってしまいました。ゲームコントロールの部分で課題が出たと思います。（J1・FC東京との）ダービー敗戦後のホームで、複数得点を取れて勝てたのはチームとして良かった」と、収穫を口にした。

東京Vは次節、23日午後7時からアウェイのノエビアスタジアム神戸で、J1ヴィッセル神戸と対戦する。

岡山戦での勝利を足がかりに、約5カ月ぶりのリーグ戦連勝を目指す。

（取材・文 縄手猟）