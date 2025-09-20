◇ナ・リーグ ドジャース6―3ジャイアンツ（2025年9月19日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が19日（日本時間20日）、本拠でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。1点を追う5回に2試合ぶりの52号逆転3ランを放ち、ナ・リーグ本塁打トップのフィリーズ・シュワバーに1本差に迫った。チームは逆転勝利で13年連続ポストシーズン進出を決め、地区優勝マジックを4に減らした。

試合後、大谷は試合を中継したNHKのインタビューに対応。「勝てたのでホッとしているのと、カーショーの記念すべき日にしっかりと勝ちで終われたのは大きいと思います」と振り返った。

左翼ポール際への一発については「何とかバットに当ててうまくフィールド内に収めたいと思っていた。いいコースでしたけど、ファウルにならずしっかりと打ち切れたので良かったと思います」とコメント。手応えについては「打った瞬間いくと思った。その前の打席もしっかりいい捉え方をしていたので、自信を持って打席に入れた」と振り返った。

カーショーがレギュラーシーズン本拠最終登板だったことには「まだ2年目ですけど、エンゼルスでやっている時でやっている時から対戦も含めて見てきましたし、まず勝ちで終われるようにいいところで逆転の一打が打てたのは凄い大きかったと思います」と喜んだ。

ポストシーズン進出が決まったことに「まずは最後までレギュラーシーズン1試合、1試合を大事にしたい」としつつ「ポストシーズン進出を決められたのは大きい。1試合、1試合大事にしながら明日切り替えて頑張りたいと思います」と話した。

1―2と劣勢の5回2死一、二塁で大谷がバットで魅せた。左腕レイの前に第2打席まで2打席連続中飛に打ち取られていたが、3打席目でついに捉えた。カウント2―2から外角高めの速球を捉えると、打球は左翼ポール際へ飛び込む逆転3ラン。この日がレギュラーシーズン本拠最終登板となる左腕カーショーの黒星を消す一発に満員の本拠は大熱狂となった。

直近12本は全てソロ本塁打だったが、2ランを放った8月6日のカージナルス戦以来13発ぶりの有走者での一発となった。また、ベッツにも一発が生まれ、リードを3点に広げた。

ドジャースは13年連続ポストシーズン進出が決定。これは1995〜2007年までのヤンキースに並ぶ13年連続で、1991〜2005年まで14年連続で進出したブレーブスに次ぐ歴代2位タイとなった。

ナ・リーグ本塁打王争いは53本でトップを走るフィリーズ・シュワバーと一騎打ちの様相。1年前の9月19日は伝説の「50―50（50本塁打、50盗塁）」と自身初のポストシーズン進出を決めた思い出の日。そんな日に再び一発を放ち、シュワバーについに1本差に迫った。

前日に通算222勝のレジェンド左腕・カーショーが今季限りでの現役引退を発表。レギュラーシーズン本拠最終登板となる尊敬する大先輩への惜別弾ともなった。