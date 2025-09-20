巨人の坂本勇人（36）と田中将大（36）の同い年コンビが揃って、来季も現役続行が濃厚だという。

【もっと読む】巨人・田中将大が好投しても勝てないワケ…“天敵”がズバリ指摘「全然悪くない。ただ…」

坂本は今季、開幕から不調が続き、4月15日に一軍登録を抹消された。その後は復帰を果たしたものの、5月12日に再び二軍落ちとなった。一時は「限界説」も流れ、打率こそ.209とパッとしないが、最近は新境地を切り開いている。

いずれも代打として、13日の阪神戦で逆転サヨナラ打、10日の広島戦では八回に決勝犠飛、6日の中日戦では九回に同点打と、3試合連続で貴重な仕事をしている。今季の代打打率は.333。「代打の神様」というポジションを確保しつつあるのだ。

一方、21日の中日戦（バンテリンドームナゴヤ）で日米通算200勝をかけて先発する田中将も、ここにきて復調気配を見せている。

昨オフに楽天から移籍し、久保巡回投手コーチによる「魔改造」を受けて臨んだが、4月3日の中日戦で1勝を挙げてからが苦難の道のりだった。5月1日の広島戦以降、8月7日のヤクルト戦で復帰登板を果たすまで3カ月もの間、二軍生活を強いられた。

今季2勝目となる通算199勝目を挙げたのが8月21日のヤクルト戦。だが、その後の広島戦で2回5失点でKOされると、またも二軍行きを命じられた。さるチーム関係者がこう言う。

「200勝達成は大前提だけに、199勝で今季終了なら現役続行は決まりだが、最近、良化傾向の投球内容もあって、現役続行の方向性は以前から決まっていました。今月3日のヤクルトとの二軍戦では先発で5回2安打無失点。一軍での前回のDeNA戦も、強力打線を相手に五回まで無失点。六回に右翼・中山のまずい守備もあって2失点したとはいえ、先発がコマ不足というチーム事情もある。来季も現役で十分行けるとの判断のようです」

杉内投手チーフコーチは田中将の前回登板後、「もう十分、ナイスピッチングでした。インコースもついて、フォークも振らせる作業をしっかりやっていた。ああいう気迫のあるピッチングを他の先発ピッチャーもやってくれると、すごいチームの士気が上がる」と絶賛したほどだ。

坂本の今季年俸は5億円、田中将は1億6000万円。坂本は億単位、田中将も大減俸は避けられないだろうが、大半を二軍で過ごした2人のベテランが最終盤に帳尻を合わせてきたのは、さすがというべきか……。

◇ ◇ ◇

それにしても「あと1勝」が遠い田中だが、好投した試合でも勝ちきれないのは何が原因なのか。驚異の対戦成績を誇る“天敵”に尋ねると、「全然悪くない」と前置きしつつも、「ただ…」とその弱点を指摘していた。いったいどういうことか。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。