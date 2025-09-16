巨大すぎるナナフシに、ネット民が騒然としている。



【写真】デカっ！ジャングルで採集したナナフシ

日本で一般的に見られるナナフシは、7cmから10cmほど。ところが、投稿された画像に写っている男性の肩にとまったナナフシは、二の腕から背後まで大きく突き出す大きさ。小枝に似ているどころではなく、まさに木！という迫力が写真から伝わってくる。



肩にある木の節そっくりの部分が頭で、肩かた飛び出して伸びている部分は前足。2本をまっすぐ畳んだ、前ならえ！の状態のため、更に大きく、木にそっくりに見えるようだ。



投稿したのは、マレーシアで昆虫の20年ほど採集調査を続けている野田さん。話を聞くと、採集したのはマレーシアのサバ州で、宿のスタッフが夜、ジャングルの周辺で採集したものだそう。画像は、静止し、まさに枝に擬態している状態とのこと。マレーシアの昆虫は日本と比べて大きい種類が多いそうだ。



SNSでは「叫んでしまいそう」「合成かと思った」「擬態の頂点」「最高。魅力的すぎる。写真でみるだけでも最高」「写真に納まりきってない！」などの反響が、世界各地から集まった。



巨大な昆虫に出会えるジャングルは昆虫好きにはワクワクする、ロマン溢れる場所に違いないが、野田さんに聞くと「マレーシアで昆虫採集される場合は法律やルールを守る事が重要。ジャングル内には危険な生物がいますので気を付けてください！」とのことだ。ジャングルに昆虫採集に行く方は、是非注意していただきたい。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）