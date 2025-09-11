今すぐ近所の【Can★Do】で探したい！ 人気キャラが可愛い♡「キーホルダー & チャーム」

令和のいま、再び注目されているのが“平成レトロ”な世界観。なかでも当時大人気だったキャラクターたちが、懐かしくも新鮮な存在として愛されはじめています。【Can★Do（キャンドゥ）】でも、そんなリバイバルの波に乗った人気キャラグッズが続々登場中！ 今回は\110（税込）で気軽に取り入れられる、キーホルダーとチャームをご紹介します。

ぷっくり感がキュートな「マイメロ」のキーホルダー

【キャンドゥ】「ラバーキーホルダー MU バースデーマイメロディ」\110（税込）

ぷっくりとしたラバー素材が、とびきり愛らしいマイメロのキーホルダー。ウインクしながらお座りする姿は、まさに“かわいい”をギュッと詰め込んだような癒しの存在です。ラブリーなピンクカラーで、バッグや鍵につければ一気に気分がアガりそう。お揃いでクロミちゃんも登場しているので、2つを揃えて一緒に楽しむのもおすすめです。

重ね付けも楽しめる「モンチッチ」のチャーム

【キャンドゥ】「モンチッチ プチチャーム2P」\110（税込）

モンチッチくんとモンチッチちゃんが、プチサイズのチャームになって登場。小ぶりでさりげない存在感が、より可愛さを感じさせてくれそうです。ポーチのファスナーやスマホケースにちょこんとつければ、レトロなアクセントとして映えるはず。2点セットで\110（税込）なのも嬉しいポイント！

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M