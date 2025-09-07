Photo: はらいさん

保護ケースにモバイルバッテリー入れちゃうところがBelkinっぽい。

Nintendo Switch 2、僕も先日ようやく手に入れることができたのですが、ずっとケース選びで悩んでました。

ソフトをたくさん収納できるケース、ドックやコントローラーを一緒に持ち運べるケースなど、さまざなタイプが存在するなかで、特に異色を放っていたBelkin（ベルキン）の充電ケースが気になったので購入してみました。

Amazonでの価格は税込8,700円で少しお高いと感じるかもしれませんが、保護ケース以上の役割を果たしてくれるので十分アリな選択肢です。

モバイルバッテリーを搭載した保護ケースがBelkinから登場

Photo: はらいさん

Belkinは今年6月、同社初のゲーミングアクセサリとして、Nintendo Switch 2向けにUSB-C充電器や保護フィルムなどを発表しました。

そのうちの1つとして登場したのが「Nintendo Switch 2 充電ケース」です。見た目は普通の保護ケースなんですが、面白いのはこの中身です。

Photo: はらいさん

なんと、Belkinのモバイルバッテリーが搭載されています。Nintendo Switch 2本体のバッテリー持続時間は約2時間〜6.5時間とされているため、出先で少しでも長く遊びたい方にぴったりなケースというわけです。

モバイルバッテリーの容量は10000mAhで、Nintendo Switch 2を最大1.5回分充電できるとのこと。バッテリー消費がそこまで大きくないゲームかつ四六時中遊ぶわけじゃなければ、日帰り旅行の移動中でもたっぷり遊ぶことができそうです。

Photo: はらいさん

マジックテープでケースに固定されているモバイルバッテリーは取り外し可能で、バッテリー残量はパーセント表示スタイルです。USB-Cポートは2つ搭載されているため、パススルー充電にも対応していますよ。

ちなみにコレ、手持ちのスマホやタブレットの充電にも使えるので、いざというときに活躍しそうです。

Photo: はらいさん

その他の付属品として、USB-C to USB-Cケーブルが含まれています。モバイルバッテリーとNintendo Switch 2を繋ぐための充電ケーブルなので長さは20cmと短めですが、注目すべきは片側がL字型になっているということです。

Photo: はらいさん

L字側を本体に差し込むことで、ご覧のようにケーブルがケースの中に収まります。これにより、ケースを閉じた状態でもNintendo Switch 2を充電できるのが移動時において特に便利です。地味ながらこの充電ケーブルも評価されるべきだと思いました。

モバイルバッテリー搭載以外にも、便利機能がいろいろと充実しています

Photo: はらいさん

ほかの特徴としては、12枚のゲームカードを収納できるポケットが付いています。初代ゲームソフトを差し込んで遊ぶこともできるため、これは助かります。ちなみにそれぞれのポケットの厚みは薄いので、スルッとカードが落ちてしまう心配はなさそうです。

Gif: はらいさん

ケースを閉じた状態では、ディスプレイ部分をカバーしてくれる役割も果たしてくれます。なるほど、良く出来ていますね。

Photo: はらいさん

充電ケーブルやクリーニングクロスを入れるのに便利なポケットも付いています。ただ、電源アダプタのような厚みのあるモノを入れるとケースが閉まらなくなるので、小物かつ少量のアクセサリを入れるのに使えます。

Photo: はらいさん

ちなみに面白いと思ったのが、紛失防止タグのAirTagを入れるための隠しポケットが内蔵されていたということ。仮に保護ケースごとどこかに置き忘れた場合には、AirTagを入れておけば簡単に位置情報を把握できるようになるかもしれないので、念の為入れておいた方が安心できそうです。

Photo: はらいさん

Source: Belkin, 任天堂, Amazon