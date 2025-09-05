マスク氏がホワイトハウスのイベントに招待されていたことを明らかにした/Allison Robbert/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）億万長者でかつてホワイトハウスの最高顧問を務めたイーロン・マスク氏は、ホワイトハウスの改装されたローズガーデンで４日開催されるテクノロジーリーダーサミットに招待されていたものの、出席しないと発表した。

「招待は受けたが、残念ながら出席できなかった。自分の代理が出席する」と、マスク氏は４日、Ｘ（旧ツイッター）で明らかにした。同氏が招待されなかった理由を尋ねるユーザーからの質問に対して返答した。

ホワイトハウスの関係者によると、４日のイベントのゲストリストには、メタのマーク・ザッカーバーグ最高経営責任者（ＣＥＯ）、アップルのティム・クックＣＥＯ、マイクロソフトの共同創業者ビル・ゲイツ氏、グーグルのサンダー・ピチャイＣＥＯ、オープンＡＩのサム・アルトマンＣＥＯが含まれている。

マスク氏が招待されたという事実は、マスク氏とホワイトハウスの関係が修復しつつあることの兆候かもしれない。かつて「一番の相棒」と呼ばれ、トランプ大統領の傍らにほぼ常にいたマスク氏は、政府効率化省（ＤＯＧＥ）の職を辞した後の今夏、トランプ氏と泥沼の衝突を起こした。マスク氏は、トランプ氏主導の予算法案に賛成票を投じた共和党議員らに対し、予備選で対立候補の支持に回るとまで公言。自ら新たな政党を立ち上げるとも主張したが、その方面ではまだ何も動きがないようだ。

ホワイトハウスは現時点でコメント要請に応じていない。

ここ数日のトランプ氏とバンス副大統領による公の発言からは、マスク氏との関係修復を歓迎する姿勢が見て取れる。

トランプ氏は今週、ＣＮＮ寄稿者のスコット・ジェニングス氏のポッドキャスト番組で、マスク氏について、「間違った形で」政権を離れたが「常識のある」「好人物」だと語った。

「彼の８０％は飛び抜けた天才だが、残りの２０％に問題を抱えている。その２０％を克服すれば、偉大な人物になるだろう」「私は彼が好きだったし、今も好きだ」（トランプ氏）

バンス氏は先月、極右メディア「ゲートウェイ・パンディット」のインタビューで、マスク氏とトランプ政権との関係を「複雑」だと評した。しかし来年１１月の中間選挙までには、マスク氏が共和党を支持していることを期待するとも述べた。