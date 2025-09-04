2種類の栗を使用したハーゲンダッツ ミニカップ”マロン＆クレームシャンティ”が新発売!

2025年9月2日(火)から、ハーゲンダッツ(Häagen-Dazs)のミニカップ「マロン＆クレームシャンティ」が新発売！こだわりの2種類の栗を使用したマロンソースにマスカルポーネ入りのミルクアイスクリームが合わさった新作ハーゲンダッツ。全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートにて販売されます♪

秋にぴったりのご褒美アイスクリーム

価格:351円(税込)

今回のハーゲンダッツの新商品は、これからの季節にぴったりな栗を使ったアイスクリーム。フランスのスイーツ”マロンシャンティ”をイメージしたハーゲンダッツの新作になっています。

蓋を開けると、マスカルポーネ入りのミルクアイスクリームにマロンソースがマーブル状に混ぜ込まれています。

栗は産地によって風味が違うため、さまざまな産地から取り寄せ試作を重ねて”マロン＆クレームシャンティ”が作られています。

マロンソースには2種類の栗を使っていて、上層部は風味の強いスペイン産の栗を使用した焼き栗ソース、中間層にはホクホクした食感があるイタリア産の栗を使用した粒入りの栗ソースが入っています。

ミルクアイスクリームにもこだわっていてマスカルポーネを加えることで生クリームのようなコクのある味わいになっています。スペイン産の焼き栗ソースは風味が強く甘みがしっかり感じられます。

中央部分には粒入りの栗ソースが入っていて、栗のホクホク感があって上品な甘さになっています。

クリームのようにまろやかなアイスクリームに栗の味わいがしっかり調和し、栗本来の風味を堪能できました。

ネスレ ミロ×東京ばな奈が夢の復活！秋限定シェイクが東京駅に登場

【アイスマニア】ちゃんれいの評価

マロン＆クレームシャンティ

味:★★★☆☆

見た目:★★★☆☆

コスパ:★★★★☆

カロリー:★★★☆☆

食感:★★★★☆

秋にぴったりな新作ハーゲンダッツ。栗の風味がしっかりあってぜいたく感のあるアイスクリームになっています。栗スイーツが好きな方はぜひ食べてみてください♪

商品情報

▼原材料

クリーム（生乳（北海道））、脱脂濃縮乳、砂糖、粒入りマロンソース、マロンソース、卵黄、マスカルポーネチーズ／バニラ香料、（一部に乳成分・卵を含む）

▼栄養成分 [1個当たり] 容量 110ml

エネルギー:258kcal

たんぱく質:4.1g

脂質:15.1g

炭水化物:26.5g

食塩相当量:0.1g

(推定値)

※本記事は個人の感想に基づいたものです。味の感じ方には個人差がありますのでご了承ください。