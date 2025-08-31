イチローの柵越えに「普通にナゴドのスタンド入れてるのおかしい」

51歳になった“レジェンド”のスイングを、まじまじと見るしかなかった。「SATO presents 高校野球女子選抜 vs イチロー選抜 KOBE CHIBEN」が31日、バンテリンドームで行われる。試合前にはイチロー氏や松井秀喜氏らがフリー打撃を行った。レジェンドらのバッティング練習にファンは熱い視線を送った。イチロー氏は33スイングで8本の柵越えを放った。

この光景にファンは「まだバンテリンで柵越えできるイチローかっこええ」「イチロー1人だけぶちこみまくってる」「ホームラン打てるとか半端ない！」「普通にナゴドのスタンド入れてるのおかしい」など、驚きを隠し切れなかった。

今年で5年目を迎えた「高校野球女子選抜強化プログラム」の一環で、今回は初めてイチロー氏の地元・愛知で行われた。今年は4年連続出場となる松坂大輔氏に加え、松井稼頭央氏も初参戦となった。

注目のフリー打撃ではイチロー氏は2連続など計33スイングで8本を右翼席に運んだ。最後の33スイング目も本塁打で締めると大きな拍手を浴びていた。日米通算507本塁打（NPB332本、MLB175本）を誇る松井秀氏は本塁打を求めて打ち続けたが、43スイングで柵越えはなく、思わず苦笑いだった。

イチロー氏のスイングにファンは「大谷の打撃練習とはまた違う凄さを見せつけられたな」「イチローが日本に蔓延るおじさん＝ダサいというイメージを払拭してくれると思っている」「51歳になっても打球を軽くスタンドまで運ぶ、これぞイチロー！」など、51歳をたたえる声が続出していた。（Full-Count編集部）