X（旧Twitter）で大きな話題となっているのは、子猫から大人になるまでの顔つきの変化を並べた、いわば猫の成長記録。その思いもよらない変化の様子は103万回以上表示され、「何か大きな転機となるイベントがあったように感じる」「3枚目で社会人2年目、4枚目で中間管理職になった感」など、見る人の想像力を刺激するコメントが相次ぎました。

【写真：子猫から成猫へ…『顔つきの変化』を追ってみた結果】

子猫時代はあどけなさ全開

Xアカウント『まさ』さんが投稿したのは、飼い猫『チロ』ちゃんの成長記録。1枚目に写っているのは、白い毛並みにくっきりと黒い模様が入った小さな子猫です。まんまるな瞳、大きめの耳。まだまだ無邪気な空気が漂っている写真です。

2枚目では、顔つきが少し引き締まり、黒い模様もよりはっきりとしてきました。あどけなさの中に、どこか落ち着きを感じさせる視線。成長の階段を一歩ずつ上っていく姿は、写真越しにもはっきり伝わってきます。

キリっとした青年期

3枚目になると、すっかり大人の顔つきを見せます。肉付きの良い丸い輪郭、意思の強そうな眼差し。柔らかかった表情は一転、頼れる存在感を漂わせるように。まさに、子猫から大人への節目を迎えた猫さんです。

そして達観の境地へ

ラスト4枚目には、どこか悟りを開いたような表情の猫がいました。目尻はすっと上がり、猫らしいワイルドな眼差しに。まるで波乱万丈の猫生を経てきたかのような風格が滲み出ています。一体、チロちゃんの身に何があったのでしょうか？

「3と4の間でたぶん組織に裏切られてるな」「最後の写真の彼がどうなったのか少し気になります」「4枚目はすっかり出来上がってますね」「3枚目のハイライトの消えた辺りから何かを胸に秘めてそうなお顔に…」「何か、宿ってますね～」といったユーモアあふれるコメントも飛び交い、4万いいねを集める投稿となりました！

Xアカウント『まさ』さんでは、現在8歳になるチロちゃんとの暮らしの様子が投稿されています。子猫の頃から飼い主さんを監視しているというチロちゃんが、さまざまな体勢で登場しています！大人の風格満載のチロちゃんを、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：Xアカウント「まさ」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。