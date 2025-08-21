オシャレ苦手な人に“この1枚”！【ZARA】40・50代のサマ見え！「ベルト付きワンピ」

2025-26年秋冬ファッションのトレンドの1つである「ステートメントベルト」。機能的なアイテムとしてだけでなく、ファッションとして楽しむベルトスタイルが流行の予感。今回は【ZARA（ザラ）】から登場している「ベルト付きワンピ」をご紹介します。存在感のあるベルトがコーデを格上げし、大人のサマ見えを叶えてくれそう。オシャレが苦手な人にこそ、ぜひ押さえてほしいトレンドアイテムです。ぜひチェックしてみて。

甘さと落ち着きの両方をゲット

【ZARA】「フリルコンビワンピース」〈チョコレート〉\5,990（税込）

チョコレートカラーのフリルワンピは、甘さと落ち着きを兼ね備えた一枚。トップス部分は柔らかそうな生地、スカートと袖のフリル部分はほどよい光沢感のある上品な雰囲気の生地という異素材ミックスが、シンプルながらも洗練された印象にしています。袖まわりのフリルは立体感があり、二の腕を肌見せしつつもスッキリと見せてくれそう。ベルトでウエストマークすることでメリハリがつき、スタイルアップ効果も期待できるかも。

ゴールドバックルが引き立てる美シルエット

【ZARA】「クレープ素材ベルト付きミディ丈ワンピース」\8,590（税込）

大人っぽい上品さとモード感を兼ね備えたワンピース。すっきりとしたノースリーブデザインで、涼やかな一枚での着こなしはもちろん、ジャケットやカーディガンなど羽織りと合わせれば季節やシーンに合わせて楽しめそう。ゴールドバックルが目を引くベルトが全体の雰囲気を引き締め、フロントのボタンで縦ラインを強調。伸縮性のあるベルトやバックジッパーで着心地も考えられているのが嬉しい。クールな大人っぽスタイル好きな大人女性におすすめの一着です。

きちんと感も柔らかさも欲しい時のシャツワンピ

【ZARA】「ポプリンシャツワンピース ZW COLLECTION」\10,990（税込）

上品なポプリン素材と、落ち着きの中にひとさじの華やかさを加えたゴールデンブラウンのカラーが魅力的なワンピース。シャツのきちんと感に、フレアシルエットのスカート部分のフェミニンさのバランスが絶妙。ウエストの共布ベルトは自由に結んで調節ができ、結び方をアレンジすれば違う表情を楽しめそう。さっと一枚でサマ見えしてくれそうな大人の頼れるワンピースです。

ボリュームのメリハリが美しい上級ワンピ

【ZARA】「コンビ素材ベルト付きワンピース」\6,590（税込）

トップス部分の柔らかそうなリブ素材と、スカート部分のツヤ感のある素材のコンビネーションが光るワンピース。ウエストのバックル付きベルトがアクセントになり、上下の異素材のメリハリをより引き立てています。ボリューム感のあるフリルの存在感はバツグンで、一気に主役級の装いに格上げしてくれそう。落ち着いたカラーは季節を選ばず、夏は肩出しスタイルで涼しげに、春秋はカーディガンやジャケットなどの羽織りを合わせて長く着回せそうなのもポイントです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

出典：タニメグミ