◆米大リーグ ドジャース６―０パドレス（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースが、同率首位のパドレスに快勝で連勝を飾り、単独首位の座を奪還した。序盤に大量５得点をリードし、逃げ切った。「１番・ＤＨ」でフル出場した大谷翔平投手（３１）は２打数１安打２四球。２得点で、両リーグ独走の１１７得点目をマークした。

パ軍先発のシースの制球が定まらず、１番・大谷から３者連続四球で無死満塁とすると、１死からＴ・ヘルナンデスの右犠飛で先制。２死満塁からコンフォートが右前２点適時打で追加点を奪った。

チームは１３日（同１４日）に、４月２７日以来１０８日ぶりに首位の座を明け渡し、前日から今季最長１３連戦をスタートしていた。同地区首位・パドレスとの本拠地３連戦初戦で連敗を「４」で止め、再び同率首位に浮上。大谷は今季最長１２試合連続安打がストップしたが、併殺崩れによる同点打を放ち、５年連続８０打点に到達していた。この日は連勝で勝ち越しを決め、単独首位の座を奪い返した。