韓国ドラマ「海街チャチャチャ」「智異山」など、数多くの作品に出演し現在、韓国現役最高齢女優のキム・ヨンオク（８７）が８日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを開設。１３日に２本目の動画を公開し、健康の秘訣を公開した。

キム・ヨンオクは、映像の中で「８７歳、健康維持の秘訣を公開する」と言い「コンドロイチンは、必ず２粒を摂取」と明かした。その後「（俳優の）チソンが宣伝をしているメーカーのものを飲んでいるが、値段が高いので（歌手の）イ・チャンウォンが宣伝をしているものに変えようかと思っている」とジョークを飛ばした。

そのほかに、コラーゲン、消化と腸の健康に役立つ酵素、乳酸菌などを飲んでいると説明。「年を取ってからは、サプリメントをあれこれ採っている」「鎮痛剤などの薬は飲んでいない」と笑顔を見せた。

キム・ヨンオクは、毎朝食べているご飯も公開し「ブルーベリーを１１粒、ゆで卵１個、リンゴ半分を食べる」「ブランチの時は、加えてお餅やパンをスープと一緒に食べる」と明かした。

そして食事を終えたキム・ヨンオクは、身支度をしてＭＯＮＳＴＡ Ｘのコンサートに足を運び、公演を楽しんでいた。