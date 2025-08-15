Ç®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢¥ô¥©¡¼¥«¥ë¤Î¤½¤½¤êÎ©¤ÄÄ¶Àä¥â¥Ò¥«¥ó¤ËÈá·à¤¬¡Ä¡£Èà¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎÏÓ¤Î¤ª²½¤±¡©¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Û
¡Ö¼ê¤ÎÉÁ¤Êý¤¬Èþ¤·¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤ÈÏÃÂê¤ÎÌ¡²è²È¡¦¾®µÆÏ©¤è¤¦(@TheeKick)¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡ÒÏÓ¤Î¤ª²½¤±¡Ó¤ÎÏÃ¡£
»Å»ö¤ËÇº¤ß¡¢Èè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²ñ¼Ò°÷¡¦Çß¤µ¤ó¤¬¤¦¤Þ¤¯¿²¤Ä¤±¤º¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ê¤ó¤È¥¹¥Ñ¥À¥ê(¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥À¡¼¥ê¥ó)Æ±Á³¤ÎËüÇ½¤Ç¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ê¡ÒÏÓ¤Î¤ª²½¤±¡Ó¤¬¸½¤ì¤¿¡ª
²ñ¼Ò¤Î¸åÇÚ¡¦Ä¬¤µ¤ó¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡¢·ã¤·¤á¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤¿Çß¤µ¤ó¤ÈÏÓ¤Î¤ª²½¤±¡¦¥«¥¤¤µ¤ó¡£Ä¬¤µ¤ó¤ÎÍ§Ã£¤À¤È¤¤¤¦¤½¤Î¥Ð¥ó¥É¤Î¥ô¥©¡¼¥«¥ë¤Ï¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ÎÈ±¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¾å¤ËÎ©¤Á¾å¤²¸Ç¤á¤¿Ä¶Àä¥â¥Ò¥«¥óÃË¡£Ç®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢¤½¤½¤êÎ©¤Ä¥â¥Ò¥«¥ó¤ËÈá·à¤¬¡Ä¡£
¢£¥Ð¥ó¥É¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¤½¤½¤êÎ©¤Ä¥â¥Ò¥«¥ó¤¬Âç¥Ô¥ó¥Á¡ª
¡½¡½¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ËÀ÷¤á¤¿Ä¶Àä¥â¥Ò¥«¥óÃË¤Î¸å¤í¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥à¤È¥®¥¿¡¼¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤é¤ÎÈ±¤ÏÃ»È±¤Ç¤ï¤ê¤ÈÉáÄÌ¤á¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¥Ð¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¤âÃ´Åö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ±·¿¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¾®µÆÏ©¤è¤¦¤µ¤ó(°Ê²¼¡§¾®µÆÏ©¤è¤¦)¡§¡Ö²¿¤È¤«¤·¤Æ²¶¤é¤Î¥Ð¥ó¥É¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤§¤Ê¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¥Ð¥ó¥ÉÆâ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¥ô¥©¡¼¥«¥ë¤¬¥â¥Ò¥«¥ó¤òÂç¤¤¯¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Û¤«¤¬ÉáÄÌ¤á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤ê¥ô¥©¡¼¥«¥ë¤Î¥â¥Ò¥«¥ó¤Î°ÛÍÍ¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦ÀïË¡¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤È¼¾ÅÙ¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¤½¤½¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥â¥Ò¥«¥ó¤¬¤°¤Ë¤ã¤ê¤È¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ´ÑµÒ¤Î¼ó¤â¤°¤Ë¤ã¤ê¤È¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬¶Ê¤è¤ê¤â¥â¥Ò¥«¥ó¤Ëµ¤¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¥Ò¥«¥ó¤òÉÁ¤¯ºÝ¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¾®µÆÏ©¤è¤¦¡§¥â¥Ò¥«¥ó¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë²¿¤«µ¤¤òÉÕ¤±¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÆñ¤·¤¤¼ÁÌä¤Ç¤¹(¶ì¾Ð)¡£¤¿¤À¡¢È±¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ë¤·¤¿¥¥ã¥é¤Ï¡ÖÈ±¤ò²¼¤í¤·¤¿¤é¤³¤¦¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡Ä¡×¤È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÇ¦¤Ó´ó¤Ã¤¿ÏÓ¤Î¤ª²½¤±¡¦¥«¥¤¤µ¤ó¤¬¡¢ÅÝ¤ì¤¿¥â¥Ò¥«¥ó¤ò»Ù¤¨¤ÆÄ¾Î©¤µ¤»¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Ó¤¨Î©¤Ã¤¿¥â¥Ò¥«¥ó¤¬¥³¥Þ¤òÆÍ¤ÇË¤ë¥á¥¿Åª¤Ê±é½Ð¤â¤¢¤ê¡¢¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤Ê¤·¤«ºÇ½é¤è¤ê¤â¹â¤µ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤â¥«¥¤¤µ¤ó¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÎÏ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¾®µÆÏ©¤è¤¦¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¥«¥¤¤µ¤ó¤¬¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÈ±¤¬¿¤Ó¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¤¢¤Þ¤ê¤ËÂç¤¤¯Ê¬¸ü¤¯¤½¤Ó¤¨Î©¤Ã¤¿¿ÀÈëÅª¤Ê¥â¥Ò¥«¥ó¤ò¸«¤¿´ÑµÒ¤¿¤Á¤¬¡¢»×¤ï¤ºÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¹ç¾¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Ë¤¹¤ë¤ÈÊõ¤¯¤¸¤ËÅö¤¿¤ë¤È¤¤¤¦¤Þ¤³¤È¤·¤ä¤«¤Ê±½¤Þ¤ÇÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤Î²èÁü¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Ë¤¹¤ë¤È¹¬±¿¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤è¤¯Ê¹¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®µÆÏ©¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥²¥óÃ´¤®¤ò¿®¤¸¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤«¡©
¾®µÆÏ©¤è¤¦¡§¡Ö¤³¤Î·¤¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤è¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Âç»ö¤Ê¤È¤¤Ë¤³¤ì¤ÏÍú¤«¤Ê¤¤¡×¤Î¤è¤¦¤Ê°¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤â¤Î¤ÏÈò¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤è¤¤·ë²Ì¤ò´ê¤Ã¤Æ¤Î¥²¥óÃ´¤®¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
