「卓球・ＷＴＴチャンピオンズ」（８日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

シングルス１回戦が行われ、女子は世界ランク６位の張本美和（１７）＝木下グループ＝が同１０位の申裕斌（韓国）に３−２で競り勝った。９日の２回戦で早田ひな（日本生命）と対戦する。橋本帆乃香（デンソー）は鄭怡静（台湾）にストレートで快勝した。男子は篠塚大登（愛知工大）が呉羿誠（韓国）に１−３で敗れた。

第１ゲームから圧倒した。張本美は鋭いフォアハンドでコートの隅を正確に打ち抜くと、得意のバックハンドでも得点を重ねた。相手が思わず苦笑いするほどのキレのあるショットで、２−２から８連続得点し、ゲームを先取。パリ五輪の３位決定戦で早田と争った申裕斌を、わずか３点に抑え込んだ。

それ以降は一進一退の攻防が続いた。第２ゲームは１３−１５で競り負け、第３ゲームは１１−７で挽回。第４ゲームを５−１１で落として、最終第５ゲームに突入した。序盤から５連続得点すると、１０−６でマッチポイントを握り、最後は長いラリーの末に相手のアウトを冷静に見切って決着。「第５ゲームは落ち着いてできた」。右拳を２度揺らして勝利をかみしめた。

昨夏のパリ五輪では団体メンバーに抜てきされ、銀メダル獲得に貢献した。その後は着実に実力を伸ばし、直近ではＷＴＴコンテンダー・ブエノスアイレス（アルゼンチン）、同フォズ・ド・イグアス（ブラジル）のシングルスとダブルスで２週連続２冠を達成。世界ランクは伊藤美誠（スターツ）を上回って日本勢最上位の６位に浮上し、迎えた今大会では日本の未来を背負うエースとして躍動した。

次戦は早田との日本勢対決を迎える。「前回対戦は負けている。気持ち的に強気で行けるように頑張りたい」と意気込んだ。