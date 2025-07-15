¥Ï¥ï¥¤Âç¡¦Éð¸µ¤¬¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹19½äÌÜ¤Ç»ØÌ¾¡¡ÃÒÊÛÏÂ²Î»³½Ð¿È¡ÄÆüËÜ¿Í¤Ç¤Ï6¿ÍÌÜ
¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤«¤é19½äÌÜ¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¥É¥é¥Õ¥È¤¬14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢3ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢ÊÆ¥Ï¥ï¥¤Âç¤ÎÉð¸µ°ìµ±Åê¼ê¤¬¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤«¤é19½äÌÜ¡ÊÁ´ÂÎ560°Ì¡Ë¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡22ºÐ¤ÎÉð¸µ¤ÏÃÒÊÛÏÂ²Î»³¹â½Ð¿È¡£2Ç¯¼¡¤Î2021Ç¯¤Ë²Æ¤Î¹â¹»Ìîµå¤ÇÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢Á´ÊÆÂç³ØÂÎ°é¶¨²ñ¡ÊNCAA¡Ë1Éô¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ï¥ï¥¤Âç¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¡£
¡¡Âç³Ø¤Ç¤ÏÆóÅáÎ®¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¡£¥ê¡¼¥°ÀïÄÌ»»35ÅÐÈÄ¤Ç5¾¡7ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨5.16¡£ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï69»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.263¡¢1ËÜÎÝÂÇ25ÂÇÅÀ¡£ÊÆ¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï²áµî¤Ë²ÃÆ£¹ë¾»á¡Ê¸µÆü¥Ï¥à¡Ë¤é¤¬¤¤¤ë¡£À¾ÅÄÎ¦ÉâÆâÌî¼ê¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹»±²¼¡Ë°ÊÍè6¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë