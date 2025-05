「〇〇かどうか～する」は英語で何と言う？ 【北村一真　月曜日の「英借文」】#1

北村一真さんによる英作文トレーニング! #1

英語学習者から大きな支持を得ている英語学者、北村一真さん。英文読解についての著作の多い北村さんですが、自身の英語力の基礎は、英作文によってつくられたと言います。



真の英会話力を効率的に身につけるには、「英借文」というコンセプトで英作文のトレーニングをするのがいちばん。数々の英語学習者を「上級」に導いてきた北村一真さんの指導で、毎週英借文のトレーニングをしてみましょう!





「英借文」のコンセプトについては第0回をお読みください。

「英借文」のトレーニングを始めましょう

これから毎回のトレーニングでは、最初に【例題】の和文英訳問題を掲載します。ひとまずはこれに独力で挑戦してみて下さい。この時点では瞬時に訳す必要はなく、少し時間をかけても大丈夫です。ひとまず英文ができたら、[解答・解説]に進んで、ポイントとなる表現を確認しましょう。解説を一通り理解したら、【練習問題】に取り組んでみてください。

【例題】太字部分を英語に訳しましょう。



健康にはウォーキングもいいらしいよ。効果があるかどうかやってみたら。



I heard walking is good for your health.

[語句]

「…してみたらどうか」:Why don’t you… ?

「…に挑戦してみる」:give … a try



[解答・解説]

Why don’t you try it to see if it works?

Give it a try to see if it works.

ポイントは2つです。まずはto see if…の部分。直訳は「…かどうかを確認するために」ですね。しかし、次の例を見ても分かるように、日本語の日常的な言い回しでは「…か(どうか)」だけで同じ意味を表すことがよくあり、特に行為を表す表現が後に続く場合はそうです。



● 誰かいないか部屋をのぞいた。

● 晴れているかどうか窓を開けた。



したがって、「○○か(どうか)~する」という表現が出てきたら、~to see if ○○という形で表現できることを頭に入れておきましょう。なお、to see if…の直訳は「…かどうかを確認するために」と説明しましたが、シンプルに「…かどうかを確認する/した」と言い切る場合、check / checked to see if…という言い方を用います。



もう1つのポイントはworkの使い方です。「働く」や「機能する」という訳を知らない人はいないと思いますが、「(計画などが)都合がいい、問題ない」、「(薬や方法などが)効く、効果がある」という意味でも非常によく使います。スケジュールなどの確認のための「それでよい?」はDoes that work for you?、「うまくいった」はIt worked!で表現できます。



上記2つのポイントを組み合わせた、to see if it works「うまくいくか(どうか) / 効果があるか(どうか)」もそれ自体がまとめてよく使われる言い回しなので、このカタマリで暗記してしまってもよいと思います。

【練習問題】



1. 明日晴れか天気予報見てみて。



2. 彼女はそのアプリがちゃんとアップデートされたか確認した。



3. A:「あのサプリどうだった」 ―B:「ダメだったよ」

[語句]

「天気予報」:weather forecast

「アプリ」:app

「ちゃんと」:properly

「サプリ」:supplement

[解答]



1. Check the weather forecast to see if it will be sunny tomorrow.

ポイント:「明日晴れか」をto see ifを用いて表す



2. She checked to see if the app was properly updated.

ポイント:「…か確認した」と言い切る形なので、checked to see ifを使う



3. A:“How was that supplement?” ― B: “It didn’t work.”

ポイント:「サプリの効果がなかった」ということなので、didn’t workを使う

プロフィール

北村一真(きたむら・かずま)

1982年生れ。2010年慶應義塾大学大学院後期博士課程単位取得満期退学。学部生、大学院生時代に関西の大学受験塾、隆盛ゼミナールで難関大学受験対策の英語講座を担当。滋賀大学、順天堂大学の非常勤講師を経て、09年杏林大学外国語学部助教、15年より同大学准教授。著書『英文解体新書』『英文解体新書2』(ともに研究社)、『英語の読み方』『英語の読み方 リスニング篇』(ともに中公新書)、『英文読解を極める』(NHK出版新書)、『文法知識と読解力を高める上級英文解釈クイズ60』(左右社)。共著『上級英単語 LOGOPHILIA』(アスク)など。

