¾®ÀôÇÀ¿åÁê¡¢È÷ÃßÊÆ¡Ö2000±ßÂæ¤ÇÅ¹Æ¬¤Ë¡×¡¡6·î¤¢¤¿¤Þ¤Ë¤â
¾®ÀôÇÀÎÓ¿å»ºÁê¤Ï23ÆüÄ«¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢È÷ÃßÊÆ¤ò6·î¤¢¤¿¤Þ¤Ë¤â2000±ßÂæ¤Ç¡¢Å¹Æ¬¤ÇÈÎÇä¤Ç¤¤ë¤è¤¦Ä´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÀôÇÀ¿åÁê
¡Ö2000±ßÂæ¤ÇÅ¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡¢¿ï°Õ·ÀÌó¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Áá¤±¤ì¤Ð6·î¤¢¤¿¤Þ¤Ë¤ÏÃª¤Ë¡£2000±ßÂæ¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×
¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤Ï¡¢È÷ÃßÊÆ¤ÎÎ®ÄÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Í½Äê²Á³Ê¤Ç³Æ»ö¶È¼Ô¤ÈÄ¾ÀÜ·ÀÌó¤¹¤ë¡Ö¿ï°Õ·ÀÌó¡×¤Î¼êÂ³¤¤òÍè½µÁá¡¹¤Ë¤â»Ï¤á¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¡¢Áá¤±¤ì¤Ð6·î¤¢¤¿¤Þ¤Ë¤â°Â¤¤È÷ÃßÊÆ¤ò¡ÖÅ¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ù¤ë¡×¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¡¢¼ý³Ï¤µ¤ì¤ë¿·ÊÆ¤ÏµîÇ¯¤è¤ê¤â40Ëü¥È¥óÂ¿¤¤719Ëü¥È¥ó¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÀôÇÀ¿åÁê
¡Ö¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÎ®ÄÌ¤Î¥«¥¿¥Á¤òÌÏº÷¤·¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¡×
³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×¡¦»°ÌÚÃ«¹À»Ë²ñÄ¹
¡ÖÈ÷ÃßÊÆ¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Îµ¯ÇúºÞ¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡£°ì¤Ä¤ÎÆÍÇË¸ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×