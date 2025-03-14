¡ÒÏ¡çÖ»á¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡Ó¡Ö£±Æü£±¿©¡¢¥¨¥´¥µÀ¸³è¡×¤«¤é°ìÅ¾¡¢»²±¡Áª½ÐÇÏÊóÆ»¤ËÅÞÆâ¤«¤é¤â¥Öー¥¤¥ó¥°¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Î¿Íµ¤¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÀïÎ¬¥ß¥¹¤À¡×
Í½»»°Æ¤ò²¿¤È¤«½°±¡¤ÇÄÌ²á¤µ¤»¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤ò¤á¤°¤êºÆ½¤Àµ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿ÀÐÇËÀ¯¸¢¡£¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤Ï¸øÁ³¤È¼óÁê¸òÂåÏÀ¤¬¾§¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¥Ô¥ó¥Á¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤ò¹¥µ¡¤ËÌîÅÞÂè°ìÅÞ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÏËäË×µ¤Ì£¤À¡£¥Ë¥åー¥¹¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢ºò²Æ¤ÎÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤Ç3°Ì¤ËÄÀ¤ß¡¢¡Öº£¤Ï¹ñÀ¯Éüµ¢¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤ÎÏ¡çÖ»á¤Î¹ñÀ¯Éüµ¢ÊóÆ»¤¯¤é¤¤¡£¤·¤«¤·Ï¡çÖ»á¤Î½ÐÇÏ¤Ë¤ÏÅÞÆâ¤«¤éÈ¿È¯¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÂ´¶È¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡¡ÅÔÃÎ»öÁªÇÔÂà¸å¡¢Æ¬¤ò²¼¤²¤ëÏ¡çÖ»á
¡Ö£±Æü£±¿©¥«¥Ã¥×ÌÍ¡¢¥¨¥´¥µー¥ÁÀ¸³è¡×¤«¤é°ìÅ¾¡¢½ÐÇÏ¤Ø
3·î¤ËÆþ¤ê¡¢¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤Î°ú¤¾å¤²¤òÁÊ¤¨¤ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ä¡¢¹â¹»¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ²½¤ò·Ç¤²Í½»»°Æ¤Ë»¿À®¤·¤¿ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢Í½»»°Æ¤¬½°±¡¤òÄÌ²á¤·¤¿¸å¤ËÎ©·û¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥Ë¥åー¥¹¤Ï¡Ö»²±¡ÈæÎãÂåÉ½¤ËÏ¡çÖ»áÍÊÎ©¤ÇÄ´À°¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Ï¡çÖ»á¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ºòÇ¯²Æ¤ÎÅÔÃÎ»öÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤Æ3°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Û¤È¤ó¤ÉÉ½ÉñÂæ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï¡¢¸½¿¦¤Î¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅÔÃÎ»ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Åìµþ¤Ç¤ÏÅö½é¤Û¤È¤ó¤ÉÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀÐ´Ý¿Æó»á¤Ë¤âÉé¤±¤¿¤³¤È¤¬ÁêÅö¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö°Ê¹ß¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï1Æü1¿©¡¢¤½¤ì¤â¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤·¤«¿©¤Ù¤º¡¢1ÆüÃæ¼«Âð¤Ç¥¨¥´¥µー¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£¼«¿È¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ø¤¤¤¸¤á¤Î¹½¿Þ¤À¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢°ìÉô¤Ë¤ÏX¾å¤Ç¼«¤éÈ¿ÏÀ¡£¼þ°Ï¤¬¡ØÈãÈ½¤¹¤ë¿Í¤Ë¤â¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤é¡Ù¡Ø¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥¢¥ó¥Á¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸«¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡Ù¤ÈÃé¹ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¹¤¯¼ª¤ò»ý¤¿¤º¡¢¤Î¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÎ©·û´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡ÖÏ¡çÖ»á¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¼«¿È¤ò£Ø¾å¤Ç¡Ø¼«Ê¬Ãæ¿´¼çµÁ¡Ù¤ÈÙèÙé¤·¤¿Ä«Æü¿·Ê¹¤Îµ¼Ô¤Ë¤â·ãÅÜ¡£µ¼Ô¤ÏÎ©·û¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¤âÌÌ²ñ¤·¤Æ¼Õºá¤·¡¢Ã´Åö¼Ô¤â¿å¤ËÎ®¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¤âÏ¡çÖ»á¤ÏÄ«Æü¿·Ê¹¼Ò¤ËÀâÌÀ¤òµá¤áÂ³¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¤«¤Ê¤êº¬¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¼þ°Ï¤â¥É¥ó°ú¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤¿¤À¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤ÈÎ©·ûµÄ°÷¤È¤Î²ñ¿©¤òºÆ³«¤·¡¢ºòÇ¯10·î¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤ÇÎ©·û¸õÊä¤Î±þ±ç¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¡¢Ãå¡¹¤È¹ñÀ¯Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖºòÇ¯7·î¤ÎÅÔÃÎ»öÁª¤Ç»´ÇÔ¤·¤¿Ä¾¸å¤Î10·î¤Î½°±¡Áª¤Ç¤ÏÁá¤¹¤®¤ë¤È¤·¤Æ¡¢½ÐÇÏ¤Ï¸«Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ï¡çÖ»á¤ä¼þÊÕ¤Ïº£Ç¯¤Î»²±¡Áª½ÐÇÏ¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÆ°¤¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤Ë¤Ï½ÐÇÏ¤ÎÎ®¤ì¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÎ©·û´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡ÖÂ´¶È¡×¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¤Ï¤º¤ÎÅÞÆâ¤«¤é¤ÏÈ¿È¯¤ÎÀ¼¤â
¤¿¤À¡¢Ï¡çÖ»á¤Î½ÐÇÏ¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÅÞÆâ¤«¤é¤ÏÈ¿È¯¤ÎÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÔÃÎ»öÁªÁ°¤Ë¤ÏÆ±Î½µÄ°÷¤ÎÁ°¤ÇÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡Öº£Æü¤ÇÂ´¶È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È»²±¡µÄ°÷¤ò¼¤·¤ÆÅÔÃÎ»öÁª¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¡£Î©·û¤Î»²±¡µÄ°÷¤¿¤Á¤ÏÇï¼ê¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÏ¡çÖ»á¤Ï¼«Ê¬¤Ð¤«¤êÌÜÎ©¤È¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢±ì¤¿¤¬¤ëµÄ°÷¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¡£Æâ¿´¤Ç¤Ï¡¢»²±¡¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÀ¶¡¹¤·¤¿µÄ°÷¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¡ÊÎ©·ûµÄ°÷¡Ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ì¤¬1Ç¯Â¤é¤º¤Ç¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯ÊóÆ»¤È¤Ê¤ê¡¢ÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ï¡çÖ»á¤¬½ÐÇÏ¤¹¤ë¤Î¤¬»²±¡Á´¹ñÈæÎã¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢ÅÞÆâ¤Ç¤ÏÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»²±¡Áª¤ÎÁ´¹ñÈæÎã¤Ï¡¢Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤ÎÁÈ¿¥Æâ¸õÊä¤Î»ØÄêÀÊ¡£¤½¤³¤ËÏ¡çÖ»á¤¬³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë¤È¡¢Ã¯¤«¤¬Íî¤Á¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¡×¡ÊÎ©·û´Ø·¸¼Ô¡Ë
¼ÂºÝ¡¢2022Ç¯¤Î»²±¡ÈæÎã¤Ç¤Ï¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹â¤¤ÄÔ¸µÀ¶Èþ»á¤¬ÆÀÉ¼¿ô¤Ç1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¤Ï¡¢2°Ì¤¬¼«¼£Ï«¡¢3°Ì¤¬Æü¶µÁÈ¡¢4°Ì¤¬JPÏ«ÁÈ¡¢5°Ì¤¬´ð´´Ï«Ï¢¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ë¡¢Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤ÎÁÈ¿¥Æâ¸õÊä¤¬ÅöÁª¼Ô°ìÍ÷¤ËÊÂ¤ó¤À¡£¤³¤Î¤È¤¤ËÎ©·û¤¬ÈæÎã¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï7µÄÀÊ¤Ç¡¢7°Ì¤Ë¤Ï¾ðÊóÏ«Ï¢¤ÎÁÈ¿¥Æâ¸õÊä¤¬¥®¥ê¥®¥êÆþ¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢º£¤äÎ©·û¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ë¿å¤ò¤¢¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢ÈæÎã¤ÎµÄÀÊ¤òÁ°²ó»²±¡Áª¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¤¿¤á¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¾¯¤Ê¤¤°Ø»Ò¤ÎÃ¥¤¤¹ç¤¤¤ËÏ¡çÖ»á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡ÖÅÞ´´Éô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ØÏ¡çÖ¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤ÐÎ©·û¤Î»²±¡ÈæÎã¤ÎÉ¼¤Î¾åÀÑ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤À¤¬¡¢ÅÔÃÎ»öÁª¤Ç¤âÊ¬¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ï¡çÖ¿Íµ¤¤Ï¤â¤Ï¤ä±¢¤ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÀïÎ¬¥ß¥¹¤ÇÁÈ¿¥Æâ¸õÊä¤¬Íî¤Á¤ì¤Ð¡¢¼¹¹ÔÉô¤ÎÀÕÇ¤¤âÌä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
Ï¡çÖ»á¤È¶á¤¤ÌîÅÄÂåÉ½¡¡»²±¡Áª¤Ë¸þ¤±°Õµ¤¹þ¤à¤âÂ¸µ¤Ç¤Ï¡Ä
¤½¤¦¤·¤¿¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÏ¡çÖ»á¤¬»²±¡ÈæÎã¤Ç½ÐÇÏ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ï¡çÖ»á¤¬¤«¤Ä¤ÆÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Î¥°¥ëー¥×¤Ë½êÂ°¤·¡¢º£¤â¶á¤¤´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¡£ºòÇ¯¡¢ÅÔÃÎ»öÁªÄ¾¸å¤Î9·î¤ËÌîÅÄ»á¤¬ÂåÉ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ï¡çÖ»á¤Î¹ñÀ¯Éüµ¢¤â¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤¿¤À¡¢Ï¡çÖ»á¤¬Íê¤ëÌîÅÄ»á¤â¡¢Â¸µ¤ÏÈ×ÀÐ¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡£
¡ÖÅÞÆâ¤Ë¡¢¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤ò»²±¡Áª¸øÌó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤à¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¿·¤¿¤ÊÊÙ¶¯²ñ¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£12Æü¤Î²ñ¹ç¤Ë¤Ï31¿Í¤¬½ÐÀÊ¡£½°»²¹ç¤ï¤»¤Æ200¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤º£¤ÎÎ©·û¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤ÏÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤µ¬ÌÏ¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤Ë¤Ï¿µ½Å¤ÊÎ©¾ì¡£»²±¡Áª¤òÁ°¤ËÅÞÆâ¤ÎÏ©ÀþÂÐÎ©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ´¹ñ»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
¹ñÌ±Ì±¼ç¤ä°Ý¿·¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÎÄã²¼¤ä¡¢Ï¡çÖ»á¤ÎÍÊÎ©¤Ë¤è¤ëÅÞÆâ¤ÎÉÔËþ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ï©ÀþÂÐÎ©¤Î²Ð¼ï¤âÌîÅÄ»á¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
Ì±¼çÅÞ»þÂå¤«¤é°µÅÝÅª¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¸Ø¤ëÏ¡çÖ»á¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ì±¼çÅÞ»þÂå¤«¤é·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ï©ÀþÂÐÎ©¡¦Ê¬Îö¤â¡Ö¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡×¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¥Ë¥åー¥¹ÈÉ