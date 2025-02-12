ºë¶Ì¡¦È¬Ä¬»Ô¤ÎÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¡¡ÃËÀ±¿Å¾¼êµß½Ð¤Î¤¿¤á¿·¤¿¤Ê¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¹©»ö¤Î½àÈ÷»Ï¤á¤ë¡¡¹©»ö¤ÏÌó3¤«·î¤«¤«¤ë¸«ÄÌ¤·
ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤ÎÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤Ç¡¢²¼¿åÆ»´É¤ÎÃæ¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ±¿Å¾¼ê¤òµß½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸©¤Ï²¼¿åÆ»´É¤Î¿å¤ò¤¦²ó¤µ¤»¤ë¿·¤¿¤Ê¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¹©»ö¤Î½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
È¬Ä¬»Ô¤ÎÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤ò¤á¤°¤ê¡¢ºë¶Ì¸©¤Ï¤¤Î¤¦¡¢²¼¿åÆ»´É¤ÎÃæ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾ÀÊÉôÊ¬¤ËÃËÀ±¿Å¾¼ê¡Ê74¡Ë¤¬¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±¿Å¾ÀÊÉôÊ¬¤òÁÜº÷¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²¼¿åÆ»´É¤«¤é¿å¤òÇÓ½Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸©¤Ï¿å¤ò¤¦²ó¤µ¤»¤ë¿·¤¿¤Ê¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¹©»ö¤Î½àÈ÷¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹©»ö¤Ï¤ª¤è¤½3¤«·î¤«¤«¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢Àè½µ¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë²¼¿åÆ»´É¤«¤éÃÏ¾å¤Ë´É¤òÄÌ¤·¡¢¿å¤ò¤¦²ó¤µ¤»¤ëºî¶È¤Ë°ìÄê¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¸©¤Ï12¤Î»Ô¤ÈÄ®¤Î¤ª¤è¤½120Ëü¿Í¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿²¼¿åÆ»»ÈÍÑ¤Î¼«½ÍÍ×ÀÁ¤ò¤¤ç¤¦Àµ¸á¤Ë²ò½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£