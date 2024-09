HYBE バン・シヒョク議長、ダイエット成功？&TEAMとの記念ショットが話題に

HYBEのバン・シヒョク議長が、近況を公開した。9月1日、バン・シヒョク議長は自身のInstagramを通じて「With @andteam_official Congratulations!」というコメントと共に、&TEAMと一緒に撮った写真を公開した。先立って&TEAMは、8月30日と31日の2日間にわたって、コンサート「SECOND TO NONE IN SEOUL」を開催した。公開された写真の中でバン・シヒョクは、白いシャツにジーンズを合わせたファッションで、メンバーの間に立って、明るい表情を浮かべている。先月、米・ロサンゼルスで目撃された時よりもスリムになった姿が目を引いた。