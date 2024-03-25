モンテギュー国際大会に臨むU-16日本代表メンバーが発表! FW吉田湊海ら20人
日本サッカー協会(JFA)は14日、第51回モンテギュー国際大会に臨むU-16日本代表メンバーを発表した。
同大会はフランスのプゾージュで22日から4月3日にかけて開催され、日本はグループリーグで26日にメキシコ、28日にウェールズ、30日にチェコと対戦。4月1日に順位決定戦が行われる。
以下、JFA発表メンバー
■スタッフ
▽団長
川俣則幸
▽監督
廣山望
▽コーチ
大畑開
▽GKコーチ
山岸範宏
▽フィジカルコーチ
佐藤哲哉
▽テクニカルスタッフ
白石通史
■選手
▽GK
西川元基(柏U-15)
松浦大翔(新潟U-15)
▽DF
バンデラ吉田健太(ベティス/スペイン)
横井佑弥(G大阪ジュニアユース)
野口蓮斗(広島ユース)
田中遥大(FC東京U-15深川)
藤井翔大(横浜FMジュニアユース)
児玉一成(京都U-15)
熊田佳斗(大宮U15)
▽MF
廣岡瑛太(柏U-18)
山縣優翔(静岡学園高)
針生涼太(清水ユース)
木下永愛(鹿島学園高)
土井口立(神戸U-15)
神田泰斗(大宮U15)
武本匠平(福岡U-15)
▽FW
浅田大翔(横浜FMユース)
小林志紋(広島ユース)
川端彪英(京都U-15)
吉田湊海(FC多摩)
同大会はフランスのプゾージュで22日から4月3日にかけて開催され、日本はグループリーグで26日にメキシコ、28日にウェールズ、30日にチェコと対戦。4月1日に順位決定戦が行われる。
以下、JFA発表メンバー
■スタッフ
▽団長
川俣則幸
▽監督
廣山望
▽コーチ
大畑開
▽GKコーチ
▽フィジカルコーチ
佐藤哲哉
▽テクニカルスタッフ
白石通史
■選手
▽GK
西川元基(柏U-15)
松浦大翔(新潟U-15)
▽DF
バンデラ吉田健太(ベティス/スペイン)
横井佑弥(G大阪ジュニアユース)
野口蓮斗(広島ユース)
田中遥大(FC東京U-15深川)
藤井翔大(横浜FMジュニアユース)
児玉一成(京都U-15)
熊田佳斗(大宮U15)
▽MF
廣岡瑛太(柏U-18)
山縣優翔(静岡学園高)
針生涼太(清水ユース)
木下永愛(鹿島学園高)
土井口立(神戸U-15)
神田泰斗(大宮U15)
武本匠平(福岡U-15)
▽FW
浅田大翔(横浜FMユース)
小林志紋(広島ユース)
川端彪英(京都U-15)
吉田湊海(FC多摩)