　日本サッカー協会(JFA)は14日、第51回モンテギュー国際大会に臨むU-16日本代表メンバーを発表した。

　同大会はフランスのプゾージュで22日から4月3日にかけて開催され、日本はグループリーグで26日にメキシコ、28日にウェールズ、30日にチェコと対戦。4月1日に順位決定戦が行われる。

以下、JFA発表メンバー

■スタッフ

▽団長

川俣則幸

▽監督

廣山望

▽コーチ

大畑開

▽GKコーチ

山岸範宏

▽フィジカルコーチ

佐藤哲哉

▽テクニカルスタッフ

白石通史

■選手

▽GK

西川元基(柏U-15)

松浦大翔(新潟U-15)

▽DF

バンデラ吉田健太(ベティス/スペイン)

横井佑弥(G大阪ジュニアユース)

野口蓮斗(広島ユース)

田中遥大(FC東京U-15深川)

藤井翔大(横浜FMジュニアユース)

児玉一成(京都U-15)

熊田佳斗(大宮U15)

▽MF

廣岡瑛太(柏U-18)

山縣優翔(静岡学園高)

針生涼太(清水ユース)

木下永愛(鹿島学園高)

土井口立(神戸U-15)

神田泰斗(大宮U15)

武本匠平(福岡U-15)

▽FW

浅田大翔(横浜FMユース)

小林志紋(広島ユース)

川端彪英(京都U-15)

吉田湊海(FC多摩)