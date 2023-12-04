¡ÖµÒ»¦¤¹¡×¡ÖÂ©»ÒÍ¶²ý¡×µÈ¾Í»û¥¿¥¤ÎÁÍýÅ¹¤Ë¼¹Ù¹¤Ê·ù¤¬¤é¤»¡¡¤¤Ã¤«¤±¤ÏÂáÊá3ÆüÁ°¤Î¡È»ä¿ÍÂáÊá·Ï¡ÉYouTuber¤Ø¤Î»Ù±ç¤«
11·î25Æü¤«¤é·ù¤¬¤é¤»¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Åìµþ¡¦µÈ¾Í»û¤Ë¤¢¤ë¥¿¥¤ÎÁÍýÅ¹¡£
Íê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¥Ô¥¶¤ÎÇÛÃ£¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿·ù¤¬¤é¤»¤ÏÆü¤ËÆü¤Ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¡ÖµÒ¤òÁ´°÷»¦¤¹¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤òÍ¶²ý¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Î¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î·ï¿ô¤Ï3Æü¤Ç300°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÅ¹¤ÎÅ¹¼ç¤Ï¡¢11·î20Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡È»ä¿ÍÂáÊá·Ï¡ÉYouTuber¤ÎÃË¤¬·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡ÈÃÔ´ÁËÐÌÇ¡É¤Ë¡¢ÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤ë3ÆüÁ°¤Ë»Ù±ç¤·¤½¤Î»Ý¤òSNS¤Ë¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡¼¡¼¡£
¥¿¥¤ÎÁÍýÅ¹¤Ë»¦Åþ¤¹¤ë·ù¤¬¤é¤»
12·î2Æü¡¢Åìµþ¡¦µÈ¾Í»û¤Ë¤¢¤ë¥¿¥¤ÎÁÍýÅ¹¤ÎÅ¹¼ç¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãë²á¤®¤äÍ¼Êý¤ËÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»¦³²Í½¹ð¤À¤Ã¤¿¡£
¼ÂºÝ¤ËÆÏ¤¤¤¿¥á¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥á¥Ã¥¿»É¤·¤Ë¤·¤Æ»¦¤¹¡×¡Ö¼ó¤ò¤Î¤³¤®¤ê¤ÇÀÚÃÇ¤¹¤ë¡×¡ÖÍèÅ¹¤¹¤ëµÒ¤âÁ´°÷»¦¤·¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶¼Ç÷Ê¸¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤³¤ÈÌó1½µ´Ö¤Î11·î25Æü¡£
½¾¶È°÷¤¬»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¥á¥é¤Ï¡¢¤½¤Î·ù¤¬¤é¤»¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
Å¹¼ç¡§
2Ëü5Àé±ß¤â¤À¤è¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§
¤¨¤Ã¤ä¤Ð¡ª
¸á¸å8»þ¤´¤í¡¢±Ä¶ÈÃæ¤ÎÅ¹¤ËÆÍÁ³ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤ÏÃíÊ¸¤·¤¿³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤10Ëç¶á¤¤¥Ô¥¶¤À¤Ã¤¿¡£
Å¹¼ç¡§
¤¢¤Ã¡ªÀäÂÐ¤½¤¦¤À¡£¤³¤ì·ù¤¬¤é¤»¤À¤è¡£
¤³¤ì¤Ïº£¤µ¡ÊÃíÊ¸¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤¬¡Ë¡È»ä¿ÍÂáÊá·Ï¡É¤Î¹Ó¤ì¤Æ¤ë¿Í¤Ê¤Î¡£
ÇÛÃ£°÷¡§
¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
Å¹¼ç¤¬µ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢°¸Ì¾¤À¤Ã¤¿¡£
Å¹¼ç¡§
°¸Ì¾¡ÊÃíÊ¸¼Ô¡Ë¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢ÃæÅçÏ¡¡ÊÍÆµ¿¼Ô¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ö¥¬¥Ã¥Äch¡×¤ÎÊý¤ÎÌ¾Á°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¢¡¢·ù¤¬¤é¤»¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤½¤³¤Çµ¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡£
ÂáÊá3ÆüÁ°¤Ë¡È»Ù±ç¡É¤òSNSÅê¹Æ
11·î20Æü¡¢ÌôÊª½ê»ý¤ÎÂáÊá¸½¾ì¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂ¾¿Í¤ò¤½¤½¤Î¤«¤·¡¢³ÐÀÃºÞ¤òÇã¤Ã¤ÆÍè¤µ¤»¤¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿º£ÌîÏ¡ÍÆµ¿¼Ô¡£
º£ÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥¬¥Ã¥Äch¡Ù¤ò±¿±Ä¤·¡¢¡È»ä¿ÍÂáÊá·ÏYouTuber¡ÉÃæÅçÏ¡¤ÎÌ¾Á°¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£ÌîÍÆµ¿¼ÔÂáÊá¤Î3ÆüÁ°¡£
Å¹¼ç¤ÏÍÆµ¿¼Ô¤¬·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿ÃÔ´ÁËÐÌÇ¤Ë»¿Æ±¤·¡¢»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅ¹¤ÎSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Å¹¼ç¡§
´Ö°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£
ËÍ¤ÏÃÔ´Á¡¢Åð»£¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡£
º£ÌîÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊá¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢¼¹Ù¹¤Ê·ù¤¬¤é¤»¡£
Å¹¼ç¡§
ÅÅ»Ò¥Ô¥¢¥Î¤È¤«¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÃåÊ§¤¤¤Ç¹ØÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤òÁ´Éô¤Þ¤È¤á¤ë¤È120Ëü¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Ô¥¶¤¬ÆÏ¤¤¤¿Æ±¤¸11·î25Æü¤Ë¤Ï¡¢¿·Ê¹¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ5»æ¡£
¤É¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤«¡¢Êè¤Î»ñÎÁÀÁµá¤â¥á¡¼¥ë¤ÇÆÏ¤¤¤¿¡£
Íâ11·î26Æü¤Ë¤Ï¡¢¾¡¼ê¤Ë·ëº§ÁêÃÌ¤äÉ÷Â¯¡¢¥Ê¥ó¥Ñ½Ñ¤Ê¤É¤Î¥á¥ë¥Þ¥¬¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ÀÐÌý¥¹¥È¡¼¥Ö14Ëü6100±ß¡¢¥¨¥¢¥³¥ó15Ëü2744±ß¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó15Ëü487±ß¤¬Å¹¼çÌ¾µÁ¤ÇÃíÊ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
3Æü´Ö¤ÇÆÏ¤¤¤¿¥á¡¼¥ë¤Ï¡¢300·ï°Ê¾å¤Ë¤â¤Î¤Ü¤Ã¤¿
¡Ö¤ªÁ°¤ÎÂ©»Ò¤òÍ¶²ý¤¹¤ë¡×¡ÖÆÇ¥¬¥¹¤Ç¹¶·â¡×·ù¤¬¤é¤»¤¬¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È
Å¹¼ç¤Ï·Ù»¡¤ËÈï³²¤òÁêÃÌ¤·¤¿¤¬¡¢·ù¤¬¤é¤»¤Ï¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
·ù¤¬¤é¤»¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é4Æü¸å¡¢Å¹¼ç¤ËÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤ÎÂ©»Ò¤òÍ¶²ý¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Î¶¼Ç÷¥á¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
Å¹¼ç¡§
²¶¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
»Ò¤Ë´í³²¤ò²Ã¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡£
»Ò¶¡¤òÉ¸Åª¤Ë¤·¤¿¶¼Ç÷¤Ë¡¢Å¹¼ç¤Ï¤¿¤Þ¤é¤º³Ø¹»¤òµÙ¤Þ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë·ù¤¬¤é¤»¤Ï¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¡¢¡È»¦³²¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¡¢¾ïµ°¤ò°ï¤·¤¿ÎÌ¤Î¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼ÂºÝ¤ËÆÏ¤¤¤¿¥á¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢
¡Ö¥Ê¥¤¥Õ¤Ç¥á¥Ã¥¿»É¤·¤Ë¤·¤Æ»¦¤¹¡×
¡Ö12·î2Æü¤Î±Ä¶È¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤¤È±Ä¶ÈÃæ¤Ë²Ð±êÉÓ¤òÅê¤²¹þ¤ó¤Ç¤ªÁ°¤é¤ò¾Æ¤»¦¤¹¡×
¡ÖÆÇ¥¬¥¹¤Ç¹¶·â¤¹¤ë¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿²á·ã¤ÊÊ¸¸À¤¬ÊÂ¤Ö¡£¼¡¡¹¤ËÆÏ¤¯»¦³²Í½¹ð¥á¡¼¥ë¤Î¿ô¤Ï34·ï¤À¤Ã¤¿¡£
¡È·Ù»¡¤Ï¡ÖÆ±°ìÈÈ¤À¤È»×¤¦¡×¤È¡É
¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤¬²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
Å¹¼ç¤Ï¡Ö¡Ê·Ù»¡¤Ï¡Ë¤â¤¦ÀäÂÐÆ±°ìÈÈ¤À¤È»×¤¦¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
Å¹¤Î¥É¥¢¤Ë¤Ï¤³¤¦Ãí°Õ´µ¯¤Î»æ¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ø¡¡ÅöÅ¹¤Ï¡¢12·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë15:34¤Ë½±·â µÚ¤Ó »¦³²Í½¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡·Ù»¡¤Ë¤ÏÁêÃÌºÑ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¤¤À¤Ë²ò·è¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¤±Ä¶È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ¨¤²¤é¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
Å¹¼ç¤Ï·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤éÅ¹¤Î±Ä¶È¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡ÖMr.¥µ¥ó¥Ç¡¼¡× 12·î4ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë