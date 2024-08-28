YouTuberのフロリアン氏が自身のチャンネルで「母国フランスに帰国したら逆カルチャーショックになりました」と題した動画を公開。日本に10年以上住んでいるフロリアン氏が、9年ぶりにフランスへ観光で戻り、その2週間の滞在中に感じたフランスの良い点と悪い点について語った。 フロリアン氏は日本で「パリシンドローム」と呼ばれるカルチャーショックを取り扱った番組を見た経験を持ちながら、今回の帰国を