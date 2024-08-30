ユーチューバー“てんちむ”こと橋本甜歌（30）が、30日までにYouTubeチャンネルを更新。ナイトブラ「モテフィット」の販売元との裁判当日の様子を振り返った。20年に豊胸手術をしていたにも関わらず、その事実を隠しながらナイトブラをプロデュースしたことをめぐり、裁判中のてんちむ。企業からの損害請求額は5億円に上ると明かしていた。てんちむは裁判へ向け、弁護士と練った口頭弁論2200字を暗唱。その後、1時間に及ぶ