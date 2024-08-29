男性に覚醒剤を持ってくるようそそのかした罪に問われている、いわゆる私人逮捕系YouTuberの2人が無罪を主張しました。YouTuberの今野蓮被告（31）と奥村路丈被告（29）は、2023年8月、薬物所持の逮捕現場を撮影するため、女性を装いネットで知り合った男性に覚醒剤を持ってくるようそそのかした罪に問われています。今野被告らは初公判で、「教唆をしたつもりはありません」などと述べ、無罪を主張しました。検察側は冒頭陳述で、